Kars'ta Yamaç Paraşütü Pilotları Uçuşlara Başladı

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Kars'ta eğitimlerini tamamlayıp uçuşlara başlayan yeni yamaç paraşütü pilotları, hava sporlarının gelişmesinde gençlere iham vermeyi ve turizme katkı sunmayı amaçlıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün girişimiyle Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından kentteki 5 kursiyere yamaç paraşütü eğitimi verildi. Toplamda 4 gün eğitim alıp Yahni Dağı ile Üçler Tepesi'nden paraşütleriyle atlayan pilotlar, yaşadıkları şehrin güzelliklerini havadan gözlemledi.

Tarihi ve doğal güzellikleriyle bilinen şehrin semalarında uçan pilotlar, gençlere iham vermeyi ve turizme katkı sunmayı amaçlıyor.

Paraşütleriyle semaları renklendiren pilotlar, davet edecekleri sporcularla şehre yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor.

"Tepelere rahatça çıkılması için yolların yapılması gerekiyor"

Akdeniz Havacılık Kulübü (FLYTÜRK) ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu Eğitmeni Yılmaz Verim, AA muhabirine, davet üzerine Kars'a geldiklerini ve 5 kişiye yamaç paraşütü eğitimi verdiklerini söyledi.

Türkiye'nin birçok coğrafyasında yamaç paraşütü yapıldığını ifade eden Verim, "Kars'ta o kadar güzel tepeler olmasına rağmen yamaç paraşütü sporu yeni başladı. İnşallah ileride Kars yamaç paraşütünde gerçek anlamda değerini kazanır. Buraya gelen arkadaşların rahatça tepelere çıkması için yolların yapılması gerekiyor." dedi.

Verim, başvuran 5 kişiye 4 gün eğitim verdiklerini belirterek, kursiyerlerin uçuşlara başladığını anlattı.

"Lisanslı tepeler olacak"

Eğitimi organize eden yamaç paraşütü pilotu Alpay Korkmaz da eğitimlerin tamamlanmasıyla kentteki bazı tepelerin yamaç paraşütü uçuşu için tescillendiğini dile getirdi.

Kars'ta yamaç paraşütü yapılabileceğini göstermek istediklerini ve bunu başardıklarını söyleyen Korkmaz, şunları kaydetti:

"Buraya gelmek, yamaç paraşütü yapmak isteyenler lisanslı tepeler olmadığı için gelemiyorlardı. Hem bunu yapmış olduk hem de Kars'ta yaşayanlara eğitim vermiş olduk. Üçler Tepesi, Yahni Dağı ve Çıldır Gölü'nde bir tepemiz var ayrıca Sarıkamış'ta bir tepemiz var, buralarda da uçuşlarımız var. Bu uçuşlar tamamlandıktan sonra tepeler resmiyet kazanmış olacak ve lisanslı tepeler olacak. Diğer illerde yamaç paraşütü yapan arkadaşlarımız buralara geldiğinde uçuşlar yapabilecekler. Her uçuşumuzda buranın güvenli ve sorunsuz olduğunu ispatlıyoruz."