Kars'ta Yıldırım 26 Koyunu Telef Etti - Son Dakika
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Kars'ta Yıldırım 26 Koyunu Telef Etti

19.07.2026 22:42
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Kars'ın Arpaçay ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 26 koyun telef oldu. İncelemeler başlatıldı.

Kars'ın Arpaçay ilçesinde yıldırımın isabet ettiği sürüdeki 26 koyun telef oldu.

İlçede akşam saatlerinde etkili olan sağanak, bazı yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiledi.

Kümbetli köyü yaylasında Haldem Kaya'ya ait koyun sürüsüne arazide otlatılırken yıldırım isabet etti, 26 küçükbaş hayvan telef oldu.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin bölgeye giderek incelemelerde bulunacağı öğrenildi.

Kars İli Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cumhur Erkaya da besiciyi ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, 3. Sayfa, Arpaçay, Güncel, Yaşam, Kars, Son Dakika

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