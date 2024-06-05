Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal Muhtarlarla Buluştu - Son Dakika
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Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal Muhtarlarla Buluştu

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, muhtarlarla gerçekleştirdiği buluşmada eşit hizmet vurgusu yaptı. Muhtarların taleplerini dinleyen Ünsal, mahallelere aynı özenle hizmet verdiklerini belirtti.

05.06.2024 13:05  Güncelleme: 14:07
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(İZMİR)- Muhtarlarla buluşmalarını sürdüren Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, 'eşit hizmet' vurgusu yaptı. Mavişehir'den Cumhuriyet'e kadar tüm mahallelere aynı özenle hizmet ettiklerini belirten Ünsal "5 yıl boyunca bu gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Muhtarlarımızın iş birliği, bu yolda bizler için çok değerli" dedi.

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal'ın her ayın ilk salı gününde gerçekleştirdiği 'Muhtar Buluşmaları'nın ikincisi Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda yapıldı. Ünsal, başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile birlikte katıldığı toplantıda 27 mahalle muhtarının talep ve önerilerini dinledi. Çalışmaları hakkında da bilgi veren Başkan Ünsal, Mayıs ayında hayata geçirdikleri hizmetlere ilişkin bir sunum yaptı. Muhtarlar ile yaptıkları ilk toplantının çok verimli geçtiğini, iletilen sorunlarla ilgili çalışmalara başladıklarını dile getiren Ünsal, özellikle temizlik hizmetlerini daha etkin hale getirdiklerini vurguladı ve 'Hedef Tertemiz Karşıyaka' kampanyasına destek istedi.

Muhtarlar anlattı

Toplantıda söz alan muhtarlar da özellikle temizlik ve ilaçlama konularındaki çalışmaları değerlendirdi, mahallelerindeki ihtiyaçları anlattı. Parklar için budama, gölgelik, bank, çit ve aydınlatma gibi talepler dile getirildi. Zübeyde Hanım Parkı'ndaki tuvalet ihtiyacı aktarıldı. Engelli yurttaşlar için rampa ve özel düzenleme yapılması gereken yerler iletildi. Düğün salonlarının yeniden aktif hale getirilmesi istendi. Geçen toplantıda aktardıkları birçok konuda harekete geçilmesinden memnuniyet duyduklarını da ifade eden muhtarlar, Başkan Ünsal'a teşekkür etti.

"Ayrım söz konusu olamaz"

Hizmetlerine muhtarlar ve vatandaşlar ile birlikte yön vermeye devam edeceklerini vurgulayan Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal "Muhtarlarımızın her bir talebini dikkatle değerlendirip sonuca ulaştırmaya gayret gösteriyoruz. Her mahallemize de aynı özenle hizmet veriyoruz. Ayrımcılık yapmamız söz konusu değil ve olmayacak. Bu toplantıda iletilen talepleri de bu bakışla değerlendireceğiz. Mesela iki küçük düğün salonumuzu ilerleyen günlerde aktif hale getirebiliriz. Temizlik ve çöp toplama çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Ayrıca 'Hedef Tertemiz Karşıyaka' sloganıyla bir farkındalık kampanyası başlattık. İnternet sitemizde de yayınladığımız kurallara tüm yurttaşlarımızın uymasını rica ediyoruz. Böylece daha temiz bir Karşıyaka hedefine ulaşabiliriz. Binası olmayan muhtarlıklar ile ilgili çalışmalarımız da sürüyor" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Karşıyaka, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal Muhtarlarla Buluştu - Son Dakika

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