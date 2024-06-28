Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
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Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal Vatandaşlarla Buluştu

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Zübeyde Hanım ve Latife Hanım mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek temiz bir kent için duyarlılık beklediğini söyledi.

28.06.2024 13:07  Güncelleme: 15:15
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(İZMİR)- Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Vatandaş Buluşmaları kapsamında Zübeyde Hanım ve Latife Hanım mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Başkan Ünsal, "Tertemiz bir kent için hepimize sorumluluk düşüyor, daha fazla duyarlılık bekliyoruz" dedi.

Karşıyaka Belediyesi, üçüncü Vatandaş Buluşmaları'nı Zübeyde Hanım ve Latife Hanım mahallelerinde yaşayan yurttaşların katılımıyla İsmail Cem Kültür Merkezi'nde düzenledi. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal'ın belediye bürokratları ile birlikte katıldığı buluşmada söz alan vatandaşlar, isteklerini, şikayetlerini ve önerilerini iletti.

Başkan Yıldız Ünsal,"Taleplerinizin hepsine karşılık vermek için çaba harcıyoruz. Biz tüm çalışma arkadaşlarımızla bu işe baş koyduk. Şehrimiz, herkesin dilinde olsun istiyoruz. Ama yurttaşlarımızdan da bazı konularda destek bekliyoruz. Özellikle temizlik konusunda başlattığımız kampanyada, hepimize iş düşüyor. Kampanya dahilinde belirlediğimiz kuralları, billboard, afiş, sosyal medya, resmi web sitesi üzerinden duyuruyoruz. Karşıyakalıların bu konuda duyarlılığını bekliyoruz. Bu kuralları işletmekte kararlıyız. Öte yandan maddi yaptırım da uygulayacağımızı hatırlatmak istiyorum" dedi.

"Her istek bizim için değerli"

Tüm fikirlerin değerli olduğunu belirten Başkan Ünsal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Burada bize iletilen her şeyi detaylıca not alıyoruz. Sonra arkadaşlarımızla bu konular hakkında çalışıyoruz. Park, bahçe, temizlik, çöp, yol yapımı, ağaçlandırma gibi birçok alanda istekler iletildi. Bizim için her bir istek önemli, her biri değerli. Bizim yetki ve sorumluluk alanımızda olanları değerlendirip gerçekleştiriyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karayolları Genel Müdürlüğü gibi farklı kurumların yetki ve sorumluluk alanında olanları da bildiriyoruz. Ancak bireysel başvuruların da yapılması bu noktada önemli. Çocuklarımız halı saha istediler. Bölgede çalışma yapıp uygunluğuna bakmamız gerekli. Sorumluluk duygusuyla park ve piknik alanlarında daha fazla çöp kutusu istediler, bu konuda da çalışmamızı yapacağız. Çocukların uyarısı daha etkili oluyor. Onlardan etrafa çöp atanları uyarmalarını bekliyoruz. Genç bir katılımcımızın robotik kodlama alanında bir takım oluşturulması, eğitimler düzenlenmesi konusundaki isteğinden mutluluk duyduk. Bu konuda da mutlaka çalışma yapacağız."

"Başkanımızı ayakta alkışlıyorum"

Buluşmada söz alan katılımcılardan Halise Dar ise "Yeni döneminizde başarılar diliyorum. O kadar güzel şeyler yaptınız ki sizi tebrik ediyorum. Bu kadar insanın buraya toplanmasının nedeni sizsiniz. Böyle bir şeyi ilk defa görüyoruz. Bir kadın elinin değdiği belli. Siz halkın ayağınıza geldiniz. Halk sizin ayağınıza gelmedi. Bu nedenle teşekkür ediyorum. Halkın sorunları çok, başa çıkmak çok zor. Her şeyi belediye başkanından beklemeyelim, biraz da kendimiz yapalım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Latife Hanım, Karşıyaka, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika

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