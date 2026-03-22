ABD, Nijerya\'ya 200 asker ve çok sayıda İHA konuşlandırdı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

22.03.2026 07:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan ve giderek genişleyen savaşın gölgesinde, Washington yönetimi küresel askeri varlığını artırırken Nijerya'ya 200 asker ve MQ-9 Reaper İHA'lar konuşlandırdı. Birliklerin sahada çatışmaya girmediği, yalnızca eğitim ve istihbarat desteği sağladığı belirtilirken, Nijeryalı General Uba da ABD'nin terörle mücadelede aktif destek verdiğini vurguladı.

ABD ile İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı saldırılarla başlayan ve karşılıklı misillemelerle giderek büyüyen savaş, Orta Doğu'dan Afrika'ya kadar geniş bir güvenlik dalgası oluşturdu. Bölgedeki gerilim tırmanırken, Washington yönetimi farklı coğrafyalarda askeri varlığını artırmaya başladı. ([MiDYAT HABER][1])

Bu kapsamda ABD ordusu, Nijerya'nın kuzeyinde faaliyet gösteren silahlı gruplara karşı yürütülen operasyonlara destek amacıyla ülkeye MQ-9 tipi insansız hava araçları ve yaklaşık 200 asker konuşlandırdı.

SADECE EĞİTİM VE İSTİHBARAT DESTEĞİ

ABD ve Nijeryalı yetkililer, söz konusu birliklerin sahada doğrudan çatışmaya girmediğini belirtti. Açıklamalara göre ABD unsurları, Nijerya ordusuna eğitim ve istihbarat desteği sağlıyor. MQ-9 Reaper tipi insansız hava araçlarının ise saldırı değil, yalnızca keşif ve gözetleme faaliyetlerinde kullanıldığı ifade edildi.

"MUHARİP DEĞİL DESTEK ROLÜ"

Nijeryalı General Samaila Uba, ABD'nin rolünün muharip olmadığını vurguladı. Uba, iki ülke arasında kurulan ortak istihbarat merkezinin sahadaki komutanlara "eyleme dönüştürülebilir istihbarat" sağladığını belirterek, ABD'nin Nijerya'ya terör tehditlerini tespit etme, izleme ve bunlara karşılık verme konusunda yardımcı olduğunu söyledi.

OPERASYONLAR SÜRÜYOR

Nijerya ordusu, ülkenin kuzeydoğusunda düzenlediği son operasyonlarda 74 teröristi etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

TERÖR TEHDİDİ DEVAM EDİYOR

Nijerya, uzun süredir farklı bölgelerde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla mücadele ediyor.

Güvenlik, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2026 09:09:44. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.