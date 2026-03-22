İran'dan İsrail'e Füze ve İHA Saldırısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'dan İsrail'e Füze ve İHA Saldırısı

22.03.2026 03:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Devrim Muhafızları, İsrail'in güneyine füze ve kamikaze İHA saldırıları düzenledi, 200'den fazla ölü.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'in güneyinde yer alan Arad, Dimona, Eilat, Beerşeba ve Kiryat Gat'ın füze ve kamikaze İHA'larla hedef alındığını bildirdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Halkla İlişkiler Birimi, "Gerçek Vaad 4" operasyonunun 73'üncü dalgasına ilişkin yeni bir bildiri yayımladı. Açıklamada, İsrail'in kuzeyi ve güneyi ile ABD'nin bölgedeki bazı askeri üslerinin, DMO Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait füze ve kamikaze İHA'larla hedef alındığı bildirildi. Açıklamada, "İşgal altındaki toprakların güneyinde yer alan Arad, Dimona, Eilat, Beerşeba ve Kiryat Gat bölgelerindeki askeri tesisler ile güvenlik merkezleri, Siyonist ordunun savunma sisteminin çökmesinin ardından tam isabetle vuruldu. Ayrıca bölgede bulunan ABD'ye ait Ali el-Salem, el-Minhad ve El Dhafra hava üsleri de Fettah, Kadir ve Emad füzeleri ve kamikaze İHA'larla hedef alındı" ifadeleri kullanıldı.

"200'den fazla ölü ve yaralı"

Saldırıların ilk saatlerine ilişkin saha verilerine de yer verilen açıklamada, "Saha raporlarına göre saldırının ilk saatlerinde 200'den fazla ölü ve yaralı olduğu bildirilmiştir. Siyonist güvenlik yetkilileri, yıkım ve kayıpların sansürlenmesi amacıyla gazeteciler ve görgü tanıkları üzerindeki baskıyı artırmıştır. Savaşın denklemleri hızla değişmektedir ve Siyonist ordunun işgal altındaki topraklarının savunma kontrolü çökmektedir" denildi. - TAHRAN

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2026 04:24:51. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.