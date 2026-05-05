PKK adını değiştirdi! Öcalan için de çağrı yaptılar

05.05.2026 14:45
PKK’nın fesih kararının birinci yılı dolarken, “Apocu Hareket Yönetimi” adıyla yapılan açıklamada “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin değerlendirmeler yer aldı. Açıklamada, Öcalan'a statü çağrısı yer alırken KCK yapılanmasına ait unvanların kullanılmaya devam etmesi dikkat çekti.

Terör örgütü PKK’nın fesih kararının yıl dönümünde yapılan açıklamada, örgüt yöneticileri sürece dair görüşlerini paylaştı. “Apocu Hareket Yönetimi” imzasıyla yayımlanan metinde, PKK’nın çatı yapılanması KCK’ya ait unvanların korunması da öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

“NE ZAMAN APO’NUN STATÜSÜ BELLİ OLUR...”

Açıklamada Abdullah Öcalan’ın statüsü gündeme getirildi. “Kürt sorunu gibi Türkiye’nin temel sorununun birinci dereceden muhatabı olan Apo’nun mevcut konumda bulunması 100 yıllık soruna ve çözümüne, doğru yaklaşılmadığını gösterir” denilen metinde, sürecin ilerlemesine ilişkin değerlendirmelere de yer verildi.

Açıklamanın son bölümünde ise, “Ne zaman Apo’nun statüsü belli olur ve özgür çalışır koşullara kavuşursa o zaman sürecin ilerlemesinden söz edebiliriz. Kürt halkı ve demokratik kamuoyu da bu durumda sürecin ilerlediğine inanır ve sürece destek hızlı biçimde artar” denildi.

BAHÇELİ’DEN STATÜ AÇIKLAMASI

Öte yandan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de aynı gün yaptığı açıklamada Öcalan’ın statüsüne ilişkin değerlendirmede bulundu. Bahçeli, sürece dair tartışmaların sona ermesi gerektiğini belirterek, “Tartışmalara son vermek için bunun adının 'Barış Süreci ve Siyasallaşma Koordinatörlüğü' olmasını öneriyorum. Fakat elbette başka alternatifler de üretilebilir” dedi.

