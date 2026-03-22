Netanyahu'dan İran saldırıları sonrası olay itiraf: Çok zor bir akşam geçirdik
Netanyahu'dan İran saldırıları sonrası olay itiraf: Çok zor bir akşam geçirdik

22.03.2026 05:50
İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'in güneyinde yer alan Arad, Dimona, Eilat, Beerşeba ve Kiryat Gat'ı füze ve kamikaze İHA'larla hedef aldı. Saldırılarda 200'den fazla kişi hayatını kaybederken İsrail Başbakanı Netanyahu'dan dikkat çeken bir itiraf geldi. "Geleceğimiz için verdiğimiz mücadelede çok zor bir akşam geçirdik" ifadesini kullanan Netanyahu, bölgeye tüm yardımın sağlanması talimatı verdiğini kaydetti.

ABD- İsrail ve İran arasındaki savaşta 23. gün şiddetli çatışmalarla başladı. İran, İsrail'in 4 şehrini füze ve İHA'larla yangın yerine çevirirken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan alışılmadık bir açıklama geldi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Halkla İlişkiler Birimi, "Gerçek Vaad 4" operasyonunun 73'üncü dalgasına ilişkin yeni bir bildiri yayımladı. Açıklamada, İsrail'in kuzeyi ve güneyi ile ABD'nin bölgedeki bazı askeri üslerinin, DMO Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait füze ve kamikaze İHA'larla hedef alındığı bildirildi.

"ASKERİ TESİSLER TAM İSABETLE VURULDU"

Açıklamada, "İşgal altındaki toprakların güneyinde yer alan Arad, Dimona, Eilat, Beerşeba ve Kiryat Gat bölgelerindeki askeri tesisler ile güvenlik merkezleri, Siyonist ordunun savunma sisteminin çökmesinin ardından tam isabetle vuruldu. Ayrıca bölgede bulunan ABD'ye ait Ali el-Salem, el-Minhad ve El Dhafra hava üsleri de Fettah, Kadir ve Emad füzeleri ve kamikaze İHA'larla hedef alındı" ifadeleri kullanıldı.

"200'DEN FAZLA ÖLÜ VE YARALI"

Saldırıların ilk saatlerine ilişkin saha verilerine de yer verilen açıklamada, "Saha raporlarına göre saldırının ilk saatlerinde 200'den fazla ölü ve yaralı olduğu bildirilmiştir. Siyonist güvenlik yetkilileri, yıkım ve kayıpların sansürlenmesi amacıyla gazeteciler ve görgü tanıkları üzerindeki baskıyı artırmıştır. Savaşın denklemleri hızla değişmektedir ve Siyonist ordunun işgal altındaki topraklarının savunma kontrolü çökmektedir" denildi.

NETANYAHU'DAN BEKLENMEDİK AÇIKLAMA

İran'ın İsrail'e yönelik misillemelerinin ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu "Geleceğimiz için verdiğimiz mücadelede çok zor bir akşam geçirdik" ifadesini kullandı ve bölgeye tüm yardımın sağlanması talimatı verdiğini kaydetti. Netanyahu, İran ve Lübnan'a yoğun saldırılar düzenleyen İsrail'in saldırılarının devam edeceğini belirtti.

OKULLARDA EĞİTİME ARA VERİLECEK

Öte yandan İsrail basınına yansıyan haberlerde, İsrail'in İran'a saldırıları dolayısıyla koyduğu tedbirlerin geçen günlerde gevşetildiği bölgede, okulların eğitime yeniden ara vereceği aktarıldı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

03:58
Trump’tan Hürmüz Boğazı tehdidi geldi, İran’ın yanıtı hayli sert oldu
03:29
İran İsrail’de 4 şehri füze ve İHA’larla vurdu 200’den fazla ölü ve yaralı var
23:50
İran, İsrail’in Arad kentini vurdu: 6 ölü, 100’den fazla yaralı
23:27
Geriye enkaz görüntüleri kaldı İran, İsrail’i harabeye çevirdi
21:33
Devrim Muhafızları Komutanı: Bundan sonra İsrail semalarında İran’ın füze üstünlüğünü ilan ediyorum
21:21
Süleyman Soylu: 300-400 bin şehit veririz ama Allah’ın izniyle İsrail diye bir memleket kalmaz
20:14
İran’dan İsrail’e füze saldırısı Nükleer santralin bulunduğu bölgede şiddetli patlama
19:57
İran: Tüm adalarda çocuk katilleri için mezarlar hazırladık
19:01
Hürmüz Boğazı’nın açık tutulması için 22 ülkeden “katkıda bulunma“ taahhüdü
16:45
İran’dan İsrail ve ABD üslerine Emad ve Kadir füzeli saldırı
