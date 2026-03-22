İngiliz generalden bomba itiraf: İran füze fırlatırsa yapabileceğimiz hiçbir şey yok

İngiliz generalden bomba itiraf: İran füze fırlatırsa yapabileceğimiz hiçbir şey yok
22.03.2026 06:56
İran'ın Hint Okyanusu'ndaki Diego Garcia üssünü hedef aldığı 4 bin kilometrelik 'sessiz' füzesi tüm dengeleri altüst etti. Gizli silah Londra'da uykuları iyiden iyiye kaçırırken, İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) eski Mareşali Sean Bell ''Eğer İran İngiltere'ye bir füze fırlatırsa, onu radarlarımızla takip edebiliriz ancak durdurmak için yapabileceğimiz hiçbir şey yok'' ifadelerini kullandı.

İran'ın uzun menzilli füze kapasitesine ilişkin son gelişmeler, İngiltere'de güvenlik tartışmalarını alevlendirdi. Özellikle İran'ın Hint Okyanusu'ndaki Diego Garcia üssünü vurabilecek kapasiteye ulaştığı iddiaları, "Avrupa artık menzil içinde mi?" sorusunu gündemin merkezine taşıdı.

Ünlü televizyoncu Piers Morgan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran'ın füze menzili konusunda dünyayı yanılttığını öne sürdü. Morgan, "İran menzil konusunda açıkça yalan söyledi. Bu, bizi vurabilecekleri anlamına geliyor ve bu füzelere karşı sıfır savunma kapasitesine sahibiz. Çok endişe verici" ifadelerini kullandı.

İngiliz generalden çaresizliğin itirafı: İran füze fırlatırsa yapabileceğimiz hiçbir şey yok

"YAPABİLECEĞİMİZ HİÇBİR ŞEY YOK"

İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) eski Mareşali Sean Bell de katıldığı canlı yayında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Bell, olası bir füze saldırısında İngiltere'nin sadece izlemekle yetinebileceğini belirterek, "Eğer İran İngiltere'ye bir füze fırlatırsa, onu radarlarımızla takip edebiliriz ancak durdurmak için yapabileceğimiz hiçbir şey yok" dedi.

İngiliz generalden çaresizliğin itirafı: İran füze fırlatırsa yapabileceğimiz hiçbir şey yok

UZMANLAR UYARIYOR: MENZİL SINIRI GENİŞLİYOR

Askeri uzmanlar, balistik füzelerin uzay boşluğuna çıktıktan sonra sürtünme olmaması nedeniyle çok daha uzun mesafelere ulaşabildiğine dikkat çekiyor. Bu durum, füzenin yeniden atmosfere giriş aşamasındaki kontrol teknolojisinin kritik önem taşıdığını ortaya koyuyor. İran'ın 4 bin kilometreyi aşan menzile ulaşması, daha uzun menzilli hedefler için de teknik kapasite geliştirdiği yönünde yorumlanıyor.

İngiliz generalden çaresizliğin itirafı: İran füze fırlatırsa yapabileceğimiz hiçbir şey yok

AVRUPA BAŞKENTLERİ TARTIŞMANIN MERKEZİNDE

İddialar, Avrupa'daki güvenlik dengeleri açısından da yeni bir tartışma başlattı. Uzmanlar, bu tür bir kapasitenin teorik olarak Avrupa'daki birçok başkenti menzil içine sokabileceğine dikkat çekerken, konuya ilişkin resmi makamların değerlendirmeleri yakından takip ediliyor.

Son Dakika Dünya İngiliz generalden bomba itiraf: İran füze fırlatırsa yapabileceğimiz hiçbir şey yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Adam Adam:
    Böyle giderse İran size demokrasiyi getirecek. 18 0 Yanıtla
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Yusuf Yusuf :)))) 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: İngiliz generalden bomba itiraf: İran füze fırlatırsa yapabileceğimiz hiçbir şey yok - Son Dakika
