Karşıyaka Belediye Meclisi 2025-2029 Stratejik Planı\'nı Onayladı

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(İZMİR)- Karşıyaka Belediye Meclisi, ilçenin 5 yılına yön verecek '2025-2029 Stratejik Planı'nı oy çokluğuyla onayladı. Başkan Yıldız Ünsal "Gerçekçi bir yaklaşımla şekillendirdiğimiz bu planın ışığında; doğaya dost, temiz, modern, sağlıklı, iklim değişikliğinin etkilerine ve afetlere dirençli bir Karşıyaka'yı birlikte oluşturacağız" dedi.

Karşıyaka Belediyesi, 2025-2029 yıllarını kapsayan 'Stratejik Plan' çalışmalarını tamamlayarak Belediye Meclisi'nin onayına sundu. Katılımcı yönetim anlayışıyla iç ve dış tüm paydaşların görüşleri alınarak, aylar süren kapsamlı analiz ve tespitler doğrultusunda hazırlanan plan, oy çokluğu ile onaylandı. Karşıyaka'nın gelecek 5 yılına yön verecek çalışmada; 5 temel amaç altında 45 hedef belirlendi. Ekonomik, kurumsal, toplumsal, kentsel ve ekolojik gelişim için ihtiyaçlara çözüm sağlayacak faaliyet ve projelere yer verildi.

"Gerçekçi hedefler belirledik"

Stratejik Plan'da belirlenen hedeflere ulaşmak için kararlılıkla çalışacaklarını vurgulayan Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal şöyle konuştu:

"Bu planda Karşıyakamızı, köklü tarihini koruyarak geleceğe taşımayı amaçlayan çalışmalarımızı derledik. Mevcut kaynaklardan maksimum verim almayı amaçlayarak, gerçekçi ve ayakları yere basan hedefler belirledik. Planımızı adil ve şeffaf bir şekilde, duyarlı, hesap verebilir, çözüm odaklı ve tüm canlılara karşı sorumluluk taşıyan bir yönetim anlayışıyla uygulamaya koyacağız. Hedeflerimize tüm birimlerimiz, çalışanlarımız ve vatandaşlarımızla birlikte yürüyecek, Karşıyakalılık aidiyetini geliştiren, doğaya dost, temiz, modern, sağlıklı, iklim değişikliğinin etkilerine ve afetlere karşı dirençli bir Karşıyaka'yı birlikte oluşturacağız.

Stratejik Planımız; ortak akıl, katılımcı yönetim anlayışı ve güç birliğine dair inancımızla, iç ve dış tüm paydaşlarımızın görüşleri alınarak oluşturuldu. Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma amaçları olan 17 ilkeye bağlı kalınarak özenle hazırlandı. Bu çalışmada aylar boyunca özveriyle görev yapan tüm belediye personelimize, fikirleriyle katkı sunan paydaşlarımıza, kamu kurumlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza ve vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum."