Karşıyaka Belediyesi Engelliler Haftası'nda Farkındalık Etkinlikleri Düzenliyor - Son Dakika
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Karşıyaka Belediyesi Engelliler Haftası'nda Farkındalık Etkinlikleri Düzenliyor

Karşıyaka Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında 'En büyük engel sevgisizliktir' parolasıyla çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Programda uçurtma şenliği, dans gösterileri ve seminerler yer alacak.

10.05.2025 12:15  Güncelleme: 14:41
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(İZMİR)- Karşıyaka Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında düzenleyeceği etkinliklerle farkındalık yaratacak. "En büyük engel sevgisizliktir" parolasıyla hazırlanan program kapsamında; uçurtma şenliği, dans gösterileri, seminerler ile sanatsal ve sportif pek çok etkinlik gerçekleştirilecek. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Hayattaki en büyük engelin sevgisizlik olduğunu biliyor, Karşıyaka'da herkes için eşit, erişilebilir ve sevgi dolu bir yaşam inşa etmek için çalışıyoruz" dedi.

Engelsiz bir yaşam için toplumsal farkındalığı güçlendirmeyi hedefleyen Karşıyaka Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nda pek çok etkinliğe imza atacak. Haftaya özel olarak hazırlanan program, 12 Mayıs Pazartesi günü 10.30'da Karşıyaka Çarşısı'nda düzenlenecek kortej yürüyüşü ile başlayacak. Kısa Süreli Engelli Dinlenme Merkezi'nin ev sahipliğindeki etkinlikler kapsamında da saat 13.00'te "Engelli Merkezi Gösterileri" ile "Dance with Ayaz & Hasan Kılınçer" performansı gerçekleşecek. 13 Mayıs Salı günü saat 11.00'da Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi üyeleri ve dezavantajlı bireyler, "Kalpten Kalbe Neşe" başlıklı etkinlikte bir araya gelecek. Buluşma, pilates etkinliği, yarışmalar ve dans gösterisi ile renklenecek. 14 Mayıs Çarşamba günü de saat 11.00'da CNVC Merkezi Şiddetsiz İletişim Eğitmen Adayı Esin Erek tarafından "Sempati mi, Empati mi?" başlıklı bir seminer verilecek.

Öte yandan, 14 Mayıs saat 14.00'te Karşıyaka Belediyesi Ana Bina Meclis Salonu'nda, Engelli Hakları Derneği Başkanı Rıza Mutkilioğlu'nun katılımıyla "Farklılıktan Farkındalığa" başlıklı sunum gerçekleştirilecek. 15 Mayıs Perşembe günü, saat 12.00'de Zühal Yücel İzmirli Anaokulu'nda "Kanatlar Hepimiz İçin" temalı uçurtma şenliği düzenlenecek. Günün ikinci etkinliği ise saat 14.30'da İsmail Hakkı Tonguç Eğitim Merkezi'nde (KARGEM) yapılacak. 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin katılımıyla, Kedi Otizm Derneği iş birliğiyle "Arkadaşım Otizm" etkinliği gerçekleştirilecek.

"Birlikte güçlüyüz"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Her bireyin yaşam hakkını savunuyor, kapsayıcı bir toplum için çalışıyoruz. Bu haftayı sadece bir kutlama değil, farkındalığımızı yükselttiğimiz bir dayanışma zamanı olarak görüyoruz. Hafta boyunca gerçekleştireceğimiz etkinliklerle hem farkındalık yaratacak hem de birlikte üretmenin, paylaşmanın gücünü ortaya koyacağız çünkü biliyoruz ki biz birlikte güçlüyüz. Tüm Karşıyakalıları bu anlamlı dayanışmaya ortak olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karşıyaka Belediyesi Engelliler Haftası'nda Farkındalık Etkinlikleri Düzenliyor - Son Dakika

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