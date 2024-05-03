Karşıyaka Belediyesi Hıdırellez Şenliği düzenliyor - Son Dakika
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Karşıyaka Belediyesi Hıdırellez Şenliği düzenliyor

Karşıyaka Belediyesi tarafından düzenlenen Hıdırellez Şenliği, 5 Mayıs Pazar akşamı Ahmet Taner Kışlalı Rekreasyon Alanı'nda gerçekleştirilecek. Şenlikte müzik ve dans gösterileri yer alacak.

03.05.2024 15:00  Güncelleme: 15:15
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(İZMİR) Karşıyaka Belediyesi tarafından düzenlenen Hıdırellez Şenliği, 5 Mayıs Pazar akşamı Ahmet Taner Kışlalı Rekreasyon Alanı'nda gerçekleştirecek. Hıdırellezi birbirinden renkli müzik ve dans gösterileriyle kutlayacaklarını belirten Başkan Yıldız Ünsal, "Baharın coşkusunu paylaşmak ve umudu büyütmek isteyen herkesi Hıdırellez Şenliği'ne bekliyoruz" dedi.

Karşıyaka Belediyesi'nin düzenlediği Hıdırellez Şenliği, 5 Mayıs Pazar akşamı Atakent Gondol Kafe arkasındaki Ahmet Taner Kışlalı Rekreasyon Alanı'nda gerçekleştirilecek. Şenliğin açılışında, halk oyunları gösterisi yapılacak. Ardından Belediye Orkestrası ve Seda Öztürk, seslendirecekleri şarkılarla konuklara bayram coşkusu yaşatacak. Süper Menlissa Bandosu'nun performansıyla devam edecek şenlik, Orkestar Sertan'ın sunacağı müzik şöleniyle final yapacak. Ücretsiz olarak gerçekleşecek organizasyon, tüm vatandaşların katılımına açık olacak.

Baharın neşe ve coşkusuna yakışır bir şenlik programı hazırladıklarını dile getiren Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Karşıyakamızda, umutları yeşerten Hıdırellez akşamında muhteşem bir buluşma gerçekleştireceğiz. El ele verip doğanın uyanışını kutlayacak, aydınlık yarınlara dair güzel dileklerimizi paylaşacağız. Bolluğun, bereketin, birlik ve beraberliğin simgesi olan Hıdırellez'in hepimize şans ve mutluluk getirmesini diliyor, tüm yurttaşlarımızı şenlik buluşmamıza davet ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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