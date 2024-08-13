Karşıyaka Belediyesi Junior Chefs Mutfak Kampı'nda Küçük Şefler Yeteneklerini Gösterdi

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(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi Cordelion Mutfak Sanatları Merkezi'nin Junior Chefs Mutfak Kampı küçük şefler eğitim aldı. 5 gün süren kampta uzman eğitmenlerin atölyelerine katılan küçük şefler hazırladıkları yemeklerle beğeni topladı.

Cordelion Mutfak Sanatları Merkezi mutfağa ilgi duyan, yeteneklerini keşfetmek ve geliştirmek isteyenler için etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Her yaş grubuna ve her seviyeye yönelik atölye ve kursların düzenlendiği merkezde bu kez küçük şefler için Junior Chefs Mutfak Kampı gerçekleştirildi. Temmuz ve Ağustos aylarında düzenlenen, 5 gün süren iki kampa 7-14 yaş aralığında toplam 40 çocuk katıldı. Alanında uzman eğitmenlerin eşliğinde marble kek, renkli taze makarna, milkshake, süt burger, sebzeli muffin, hamburger, kurabiye, pizza ve gökkuşağı mereng yapan çocuklar profesyonel bir mutfakta deneyim kazandı. Yemeklerin tadına bakan aileler, beklentilerinin çok üzerinde sonuçlarla karşılaştıklarını belirterek, beğenilerini ifade etti.

Yaz dönemi atölyeleri

Merkezde, yıl boyunca değişik yaş grupları ve mutfak bilgi seviyesine yönelik çeşitli temalarda çok sayıda atölye ve kurs düzenleniyor. Cordelion Mutfak Sanatları Merkezi'nin atölyelerine katılmak isteyenler sosyal medya hesapları, resmi web sitesi ve 0(232) 337 26 44 numaralı telefondan detaylı bilgi alarak kayıt oluşturabilir.