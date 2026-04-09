Karşıyaka Belediyesi'nden Çöp Eve Müdahale: 3 Ton Atık Çıkarıldı
09.04.2026 11:05  Güncelleme: 12:27
Karşıyaka Belediyesi, Bostanlı Mahallesi'ndeki bir çöp eve müdahale ederek 3 ton atık çıkardı. Başkan Ünsal, sağlığı ve çevreyi korumak için kararlı mücadele edeceklerini duyurdu.

(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi, vatandaşların ihbarı üzerine Bostanlı Mahallesi'ndeki bir çöp eve müdahale etti. Alanı titizlikle temizleyen ekipler, evden yaklaşık 3 ton atık çıkardı. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Karşıyakamızda halk sağlığını korumak ve çevresel tehditleri ortadan kaldırmak için kararlı mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Daha yaşanabilir bir kent ve sağlıklı bir toplum hedefiyle çalışmalarını sürdüren Karşıyaka Belediyesi, çevre ve görüntü kirliliği yaratan çöp evlere yönelik kapsamlı temizlik ve denetim faaliyetleri gerçekleştiriyor. Vatandaşlardan gelen ihbarları da değerlendiren ekipler, bu çerçevede Bostanlı Mahallesi'ndeki bir apartmanın bahçesine müdahale etti.

Belediye İklim Değişikliği ve Sıfır Atık, Zabıta, Temizlik ve Sağlık İşleri müdürlüklerinin ortaklaşa yürüttüğü çalışmada, bahçeden yaklaşık 3 ton atık çıkarıldı. İlaçlama çalışması da tamamlanarak bahçenin temizliği sağlandı.

Başkan Ünsal, "Vatandaşlarımızın huzuru ve sağlığı bizim için her şeyden önemli. Karşıyakamızın sokaklarında ve yaşam alanlarında çevresel tehditlere ve görüntü kirliliklerine karşı kararlı bir mücadele yürütüyoruz. Bostanlı'daki örnekte olduğu gibi, toplum sağlığını hiçe sayan her duruma, yetkilerimiz çerçevesinde müdahale edip çözüm sağlamak için çalışıyoruz. Ekiplerimiz, modern ve sağlıklı kent kimliğini korumak adına özveriyle hizmet üretmeye ve mahallelerimizden gelen her türlü ihbarı titizlikle değerlendirmeye devam edecek" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Advertisement
