Karşıyaka'da Pazarlarda Kesici Alet Satışı Yasaklanacak

(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi, pazar yerleri, tematik pazarlar ve etkinlik alanlarında kesici alet satışını yasaklamaya hazırlanıyor. Son zamanlarda giderek artan suç olaylarının öznesi olan çocukları korumayı amaçlayan ve ilgili komisyonlara gönderilen bu kurala, onaylanıp yürürlüğe girdikten sonra uymayanlar hakkında yasal işlem başlatılacak.

Belediye Meclisi'ne sunulan önerge, görüşülmek üzere Hukuk ile Esnaf, Sanatkarlar ve Pazar Yerleri Komisyonu'na gönderildi.

Son zamanlarda artan çocuklara yönelik şiddet olaylarının önlenmesi amacıyla Zabıta Müdürlüğü tarafından sunulan önerge, komisyonlardaki incelemenin ardından Meclis gündemine gelerek oylanacak. Kabul edilmesi halinde; bıçak, sustalı, kama, hançer, satır, balta, kılıç ve pala gibi kesici-delici aletlerin pazar yerlerinde ve benzeri organizasyonlarda satılması engellenmiş olacak.

Yaptırım uygulanacak

Sunulan önergede, bu tür aletlerin denetimsiz ortamlarda satışının suça sürüklenen çocuk sayısındaki artışı tetiklediği ve toplumsal şiddet döngüsünü beslediği vurgulandı. Yasağın ruhsatlı iş yerlerindeki genel ticari faaliyetleri kapsamadığı belirtilen önergeye göre, başta çocuklar olmak üzere vatandaşların can güvenliğini korumayı amaçlayan bu yeni kuralın Meclis onayından geçip uygulanmaya başlamasıyla, aykırı hareket edenler hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca idari yaptırım uygulanacak.

"Şiddeti tetikleyen her türlü unsurun ortadan kaldırılması en büyük temennimiz"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, şunları kaydetti:

"Türkiye çok acayip haberlerle sarsılıyor; 18 yaşın altındaki çocuklar kesici aletlerle bıçaklama olaylarına karışıyor ve geride parçalanmış aileler kalıyor. Özellikle son yıllarda artış gösteren bu şiddet olayları hepimizin canını yakıyor. Hem şiddete maruz kalmış hem de bu olaylara karışmış çocukları korumak adına Karşıyaka sınırları içindeki tüm pazar yerlerinde her türlü kesici-delici alet satışının yasaklanmasını istiyoruz. Çocukları korumanın biz büyüklerin görevi olduğunu ve bu konunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. İçinde bulunduğumuz koşullarda kendi yetkilerimiz dahilinde elimizden gelen adımı atıyor; meclis kararımızın ardından artık pazar yerlerimizde, 2. El Pazarı dahil, tematik pazarlarımızda kesici ve delici aletlerin sergilenmesine, satışına asla müsaade etmiyoruz. Sokaklarda şiddeti tetikleyen her türlü unsurun ortadan kaldırılması en büyük temennimizdir. Karşıyaka her köşesinde vatandaşlarımızın kendisini güvende hissettiği bir yaşam alanı olsun istiyoruz. Bu amaç doğrultusunda; daha düzenli ve daha güvenli bir kent için çalışmaya devam edeceğiz."