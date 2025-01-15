Karşıyaka Belediyesi\'nden Kış Aylarında Sabah Sporları

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(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi, aktif ve sağlıklı yaşamı desteklemek amacıyla kış aylarında da sabah sporu etkinliklerini sürdürüyor. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Sporun gücü ile daha aktif ve daha sağlıklı bir toplum hedefine katkı sunmaya devam ediyoruz" dedi.

Karşıyaka Belediyesi, hafta içi her gün dört ayrı noktada ücretsiz sabah aktiviteleri düzenliyor. Ücretsiz olarak düzenlenen yoga, pilates ve zumba gibi aktiviteler ile vatandaşlara hem spor yapma hem de sosyalleşme olanağı sunuluyor. Belediye Spor İşleri Müdürlüğü'nde görevli uzman antrenörlerin eşliğinde gerçekleştirilen aktivitelere Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Kompleksi, 1912 Zühtü Işıl Spor Salonu ve Muharrem Candaş Spor Salonu ev sahipliği yapıyor.

"Matını al gel" sloganıyla düzenlenen aktivitelere, günde yaklaşık 250 kişi katılım sağlıyor. Hafta içi her gün saat 09.00'da başlayan etkinlikler kapsamında yoga, pilates, hiit cardio, zumba, sabah sporu ve tüm vücut egzersizleri gerçekleştiriliyor. Mustafa Kemal Mahalle Merkezi'nde ise salı ve perşembe günleri 09.00-10.00 saatleri arasında sabah aktiviteleri düzenleniyor.

Öte yandan ilçede yaşayan ileri yaşlı bireylerin spor yaparak sağlıklı yaş almasına katkıda bulunmak amacıyla Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi'nde pazartesi, perşembe ve cuma günleri sandalye egzersizleri de dahil olmak üzere sabah aktiviteleri düzenleniyor. 3. Yaş Üniversitesi katılımcıları için ise pazartesi, çarşamba ve cuma günleri Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Kompleksi'nde aktiviteler gerçekleştiriliyor.

Başkan Ünsal, hizmete ilişkin, "Karşıyakamızda sporun herkes için erişilebilir olmasını sağlamak amacıyla çeşitli organizasyonlar ve çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Sabah aktiviteleri ile vatandaşlarımızın fiziksel sağlığını desteklerken, sosyalleşmeleri için de fırsat sunuyoruz. Herkes için erişilebilir spor olanaklarını artırmak için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.