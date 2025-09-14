Karşıyaka Belediyesi'nden Kültürel Mirası Geleceğe Taşıyan Proje

(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi, ilçenin kültürel mirasını geleceğe taşımak için başlattığı "Karşıyaka Kültür ve Turizm Rotası" projesi kapsamında kurum içi personel atölyesi düzenledi. Atölyeye katılan Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Tanıtım stratejimizi, halkımızın fikirleri ve belediyemizin kurumsal tecrübesiyle birlikte şekillendiriyoruz" dedi.

Karşıyaka Belediyesi, ilçenin kültürel mirasını koruyup geleceğe taşıma amacıyla "Karşıyaka Kültür ve Turizm Rotası" projesi kapsamında atölyeler düzenleyerek Karşıyaka'nın tanıtım stratejisini katılımcı yönetim anlayışıyla oluşturuyor. İzmir Kalkınma Ajansı'ndan hibe almaya hak kazanan ve Kentimiz İzmir Derneği iş birliğiyle hazırlanan proje kapsamında "İZKA Karşıyaka Tanıtım Stratejisi Kurum İçi Personel Atölyesi" Hamza Rüstem Fotoğraf Evi Müzesi'nde gerçekleştirildi.

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal'ın katılımıyla düzenlenen atölyede, personeller ile birlikte ilgili birimlerin bağlı olduğu başkan yardımcıları ve müdürler de yer aldı. Grup çalışmaları ile zenginleşen atölyede, daha önce gerçekleştirilen yerel katılım çalıştaylarında ortaya çıkan fikirler değerlendirilerek geliştirilmesi için yeni öneriler masaya yatırıldı. Katılımcılar, mevcut önerileri analiz ederek geliştirilmesi için yeni fikirler ortaya koydu ve ilçenin kimliğini yansıtan bir tanıtım stratejisi için ortak akıl oluşturdu.

"Karşıyaka'nın kültürel mirasını daha görünür ve sürdürülebilir kılacağız"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Karşıyaka'nın tarihine, kültürüne ve değerlerine sahip çıkmayı ve geleceğe aktarmayı en temel sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. Bu proje ile yalnızca geçmişimizi korumakla kalmayıp, gelecek nesillere de güçlü bir miras bırakmayı amaçlıyoruz. Kentimizin belleğini yansıtan bu çalışmayı, hem halkımızın hem de belediyemizin kurumsal tecrübeleriyle şekillendirmek bizim için çok kıymetli. Hep birlikte üreteceğimiz fikirlerle, Karşıyaka'nın kültürel mirasını daha görünür ve sürdürülebilir kılacağız. Katkı sunan tüm çalışma arkadaşlarıma ve emek veren herkese yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.