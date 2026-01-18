Karşıyaka'nın Evrensel Çocuk Merkezi Yarıyıl Tatilinde Çocukları Bekliyor

(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi, yarı yıl tatilindeki öğrenciler için Evrensel Çocuk Merkezi ve planetaryumda 1 Şubat'a kadar sürecek program düzenledi. Program kapsamında çocukların öğrenme süreçlerini desteklemeye yönelik atölyeler, film gösterimleri ve etkinlikler gerçekleştirilecek.

Karşıyaka Belediyesi, yarı yıl tatilindeki çocuklar için Evrensel Çocuk Merkezi çatısı altında hem eğlenceli hem de eğitici etkinlikler düzenleyecek. Merkez, 12 Ocak-1 Şubat arasında farklı yaş gruplarına özel olarak planlanan yaratıcı ve eğitici atölyelere ev sahipliği yapacak. 4-7 yaş grubu çocuklar için Çimlenen Dönüşüm, Dino Kaşifler, Benim Dünyam, Saatleri Öğreniyorum, Mozaik ve Kış Rüyası atölyeleri düzenlenecek. 8-12 yaş grubuna yönelik olarak ise Güneş Enerjili Ev, Renkli Mumlar, Dönen Salıncak, Kilden Hayaller, Tutulma Atölyesi ile Rüzgar Enerjisinden Işık atölyeleri yapılacak. Ayrıca Minik Eller ve resim atölyeleri, 4-12 yaş aralığındaki tüm çocuklara açık olarak gün boyunca devam edecek.

Filmlerle uzaya yolculuk

Evrensel Çocuk Merkezi bünyesinde hizmet veren planetaryumda da 31 Ocak'a kadar her gün film gösterimleri yapılacak. Program kapsamında çocuklar ve aileler, kubbe altında 360 derece görüntü teknolojisiyle uzayın ve doğanın büyüleyici dünyasına yolculuk yapacak. Gösterimler arasında Çocuklar İçin Güneş Sistemi, Astralis, Evrenin Sırları, Kozmik, Aya Yolculuk, Ağaçların Yaşamı, Yıldız Tozu ve Işık ile Yolculuk filmleri yer alacak.

Yarı yıl tatiline özel eğlence programları da Evrensel Çocuk Merkezi'nde çocuklarla buluşacak. Çocukların yakından tanıdığı Alp Abi; bugün ve yarın ile 23, 24, 25, 26, 28, 29 ve 30 Ocak tarihlerinde saat 14.00'te Balon Vakti, Sihir Zamanı, doğaçlama tiyatro oyunu, stand-up gösterisi ve "En İyi Yarışmacı Sensin" etkinlikleriyle sahne alacak. Ayrıca program kapsamında çocuklar için ücretsiz kukla gösterileri gerçekleştirilecek.

"Evrene ve doğaya bakışını zenginleştirmeyi hedefliyoruz"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, programa ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Evrensel Çocuk Merkezi ve planetaryumda hazırladığımız programla bilimi, sanatı ve eğlenceyi bir araya getiriyoruz. Her yaş grubuna uygun atölyelerle çocuklarımızın hayal gücünü, merak duygusunu ve özgüvenini desteklerken planetaryum film gösterimleriyle çocuklarımızın evrene ve doğaya bakışını zenginleştirmeyi hedefliyoruz. Tatil boyunca Alp Abi'nin sahne gösterileri ve kukla oyunlarıyla merkezimizi neşe dolu bir buluşma alanına dönüştüreceğiz."