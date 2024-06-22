Karşıyaka Belediyesi Yaz Tiyatro Kursları Başlıyor - Son Dakika
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Karşıyaka Belediyesi Yaz Tiyatro Kursları Başlıyor

Karşıyaka Belediyesi Yaz Tiyatro Kursları Başlıyor

Karşıyaka Belediyesi, tiyatro kurslarına başvuruların devam ettiğini duyurdu. Çocuk, genç ve yetişkinlere yönelik düzenlenen kurslarda katılımcılara çeşitli eğitimler verilecek. Başvurular 25 Haziran'a kadar yapılabilecek.

22.06.2024 13:04  Güncelleme: 13:10
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(İZMİR) - Kültür sanat etkinliklerini yaz döneminde de sürdüren Karşıyaka Belediyesi, tiyatro kurslarını başlatıyor. Karşıyaka Belediye Tiyatrosu'nun çocuk, genç ve yetişkinlere yönelik yaz kurslarına 25 Haziran Salı gününe kadar başvuru yapılabilecek. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal "Tiyatro oyunculuğuna ilgi duyan ve sahne tozu yutmak isteyen herkesi kurslarımıza bekliyoruz" dedi.

Aktif bir kent yaşamı için yıl boyunca spor ve sanat kursları düzenleyerek vatandaşların sosyal hayatlarına katkı sunan Karşıyaka Belediyesi, çalışmalarına yaz aylarında da devam ediyor. Bu amaç doğrultusunda temmuz ayında başlayacak olan Karşıyaka Belediye Tiyatrosu yaz kursları, profesyonel eğitici kadrosuyla sahne sanatlarıyla ilgilenen ve bu konuda yeteneklerini keşfetmek isteyen katılımcılara fırsat sunacak.

Çeşitli eğitimler verilecek

Eylül ayına kadar devam edecek eğitimlerde katılımcılara ses, ritim, diksiyon, doğaçlama, karakter incelemesi, mimik, nefes, güven-özgüven ve rol üzerine eğitimler verilecek. Karşıyaka Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Zekeriya Hocalar yönetiminde yapılacak eğitimler sonucunda katılımcılar belediye tiyatrosunun sahnelediği oyunlarda kısa roller alarak yeteneklerini sergileme fırsatı elde edecek.

Son başvuru 25 Haziran

Tiyatroya ilgi duyan ve kurslara katılmak isteyen vatandaşlar 25 Haziran Salı günü mesai bitimine kadar Ziya Gökalp Kültür Merkezi'ne başvuruda bulunabilecek. Kurs katılımcıları, 26-27 Haziran tarihlerinde yapılacak seçmeler ile belirlenecek. Konuya ilişkin detaylı bilgi almak isteyenler 0530 394 95 74 numaralı hat ile iletişime geçebilecek.

"İlgi duyan herkesi bekliyoruz"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal "Vatandaşlarımızın gündelik hayatlarının dışında ilgi duydukları alanlarda da aktif olmalarını, sanat ve spor aracılığıyla daha aktif bir yaşam sürmelerini önemsiyoruz. Bu amaçla Karşıyaka Belediyesi olarak sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda kurslar ve etkinlikler düzenliyoruz. Karşıyaka Belediye Tiyatrosu yaz kurslarının da çok başarılı ve keyifli geçeceğine inanıyoruz. Sahne tozu yutmak isteyen, bu alana ilgi duyan ve kendini geliştirmeyi hedefleyen herkesi kurslarımıza bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karşıyaka Belediyesi Yaz Tiyatro Kursları Başlıyor - Son Dakika

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