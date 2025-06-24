Karşıyaka'da Dünya Yoga Günü Etkinliği Düzenlendi

(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi, Dünya Yoga Günü dolayısıyla Bostanlı sahilinde yoga buluşması düzenledi. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, " Sağlık, huzur ve hareketin şehri Karşıyaka'da sporla iç içe olmaya, vatandaşlarımızı sportif aktiviteler ile buluşturmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Her yaşta ve her branşta sporu desteklemek için çalışmalar yürüten Karşıyaka Belediyesi, Dünya Yoga Günü etkinlikleri kapsamında gün batımında Bostanlı sahilinde yoga etkinliği düzenledi.

Belediye Spor İşleri Müdürlüğü tarafından sahildeki ahşap basamaklarda gerçekleştirilen buluşma, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Eğitmen Cansu Aydın eşliğinde yoga yapan katılımcılar, nefes çalışmalarıyla zihinsel rahatlama yaşarken, fiziksel esnekliklerini de geliştirme fırsatı buldu.

"Hem ruhumuzu hem de bedenimizi dinlendirdik"

Ünsal, etkinliğe ilişkin, "Karşıyaka'da sağlıklı, bilinçli ve aktif bir yaşamı teşvik etmek için kurslar ve etkinlikler düzenliyoruz. Dünya Yoga Günü'nde Bostanlı'nın eşsiz gün batımı manzarasında bir araya geldik, hem ruhumuzu hem de bedenimizi dinlendirdik. Sağlık, huzur ve hareketin şehri Karşıyaka'da sporla iç içe olmaya, vatandaşlarımızı sportif aktiviteler ile buluşturmak için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.