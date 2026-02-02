Karşıyaka'da Yarıyıl Tatilinde 200 Genç, Yeteneğini Keşfetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Karşıyaka'da Yarıyıl Tatilinde 200 Genç, Yeteneğini Keşfetti

02.02.2026 12:22  Güncelleme: 13:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karşıyaka Belediyesi, yarıyıl tatili boyunca 200 gence ulaştı ve bilimsel testlerle yetenek ölçümlerini gerçekleştirdi. Başkan Yıldız Ünsal, sporu daha erişilebilir hale getirmek için çalışacaklarını belirtti.

(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi Sportif Yetenek Ölçüm ve Spora Yönlendirme Merkezi, yarıyıl tatili boyunca 200 gence hizmet verdi. Bilimsel testlerle yetenek ölçümlerinin yapıldığı merkezi ziyaret eden Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Sporu Karşıyaka'da daha güçlü ve erişilebilir hale getirmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

İlçenin 'spor kenti' kimliğini güçlendirecek çalışmalarıyla fark yaratan Karşıyaka Belediyesi, yarıyıl tatilinde Sportif Yetenek Ölçüm ve Spora Yönlendirme Merkezi çatısı altında 200 gence ölçüm yaptı. Yoğun okul döneminde merkeze gelemeyen öğrenciler, tatil süresince bilimsel testlerle yeteneklerini keşfetme fırsatı buldu. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal da Sportif Yetenek Ölçüm ve Spora Yönlendirme Merkezi'ni ziyaret etti. Merkezde testlere katılan çocuk ve gençlerle sohbet eden Başkan Ünsal, uygulanan ölçümleri izleyerek yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

16 başlıkta ölçüm yapılıyor

Merkezde 8-18 yaş çocuk ve gençlere yönelik dayanıklılık, çeviklik, kuvvet, koordinasyon ve reaksiyon hızı gibi alanları kapsayan gibi alanları kapsayan 16 farklı başlıkta ölçümler gerçekleştirildi. Uzman antrenörler eşliğinde yapılan testlerin ardından katılımcılar, fiziksel özellikleri ve performans verileri doğrultusunda kendileri için en uygun spor branşlarına yönlendirildi. Randevu sistemiyle hizmet veren merkezde, başvurular internet sitesi üzerinden alınıyor; başvuru sonrası antrenörler tarafından program hazırlanarak ailelere en uygun gün ve saat bilgisi paylaşılıyor. Sportif Yetenek Ölçüm ve Spora Yönlendirme Merkezi'nden yararlanmak isteyen vatandaşlar, www.karsiyaka.bel.tr adresinden başvuru yapabiliyor. Detaylı bilgi almak için 0549 260 02 23 numaralı telefondan merkeze ulaşılabiliyor.

"Spora bilinçli bir başlangıç"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin sporla erken yaşta tanışmasını sağlamak adına çeşitli kurslar ve aktiviteler düzenliyor; sporu özendirici çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Sportif Yetenek Ölçüm ve Spora Yönlendirme Merkezimizle, her çocuğun kendine en uygun branşa yönelmesini sağlayacak güçlü bir altyapı sunuyoruz. Burada uygulanan testler sayesinde gençlerimiz hem kendilerini tanıyor hem de spora bilinçli bir başlangıç yapıyor. Karşıyaka'da spora erişimi her çocuk için eşit ve ulaşılabilir kılmayı öncelikli görüyoruz. Spor altyapımızı güçlendiren, gençlerimizi destekleyen çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Karşıyaka, Belediye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karşıyaka'da Yarıyıl Tatilinde 200 Genç, Yeteneğini Keşfetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Medvedev’den Trump’a övgü dolu sözler Medvedev'den Trump'a övgü dolu sözler
İsrail, Lübnan’ın güneyinde bir araca saldırı düzenledi İsrail, Lübnan'ın güneyinde bir araca saldırı düzenledi
Sel sularının altında kalan çukura düştü O anlar kameralarda Sel sularının altında kalan çukura düştü! O anlar kameralarda
Sakatlık yaşayan Bellingham, gözyaşlarına hakim olamadı Sakatlık yaşayan Bellingham, gözyaşlarına hakim olamadı
Sözleşme yapıldı Galatasaray’da üçüncü transfer de tamam Sözleşme yapıldı! Galatasaray'da üçüncü transfer de tamam
İki büyükşehir arası hızlı trenle 25 dakikaya düşecek İki büyükşehir arası hızlı trenle 25 dakikaya düşecek

15:43
Yabancı öğretmenlere verilen ücretler, Türk öğretmenleri ayaklandırdı
Yabancı öğretmenlere verilen ücretler, Türk öğretmenleri ayaklandırdı
15:19
Necdet Kökeş hayatını kaybetti
Necdet Kökeş hayatını kaybetti
15:19
Koltuklara bırakıldı Fenerbahçe’den taraftarına bir jest daha
Koltuklara bırakıldı! Fenerbahçe'den taraftarına bir jest daha
15:09
6 gündür aranan kişinin cesedi parçalanmış halde bulundu Kafası kayıp
6 gündür aranan kişinin cesedi parçalanmış halde bulundu! Kafası kayıp
14:38
“Epstein adasındaki Türk çocuk“ dendi, gerçek çok başka çıktı
"Epstein adasındaki Türk çocuk" dendi, gerçek çok başka çıktı
14:19
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 16:00:09. #7.11#
SON DAKİKA: Karşıyaka'da Yarıyıl Tatilinde 200 Genç, Yeteneğini Keşfetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.