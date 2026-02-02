Karşıyaka'da Yarıyıl Tatilinde 200 Genç, Yeteneğini Keşfetti

(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi Sportif Yetenek Ölçüm ve Spora Yönlendirme Merkezi, yarıyıl tatili boyunca 200 gence hizmet verdi. Bilimsel testlerle yetenek ölçümlerinin yapıldığı merkezi ziyaret eden Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Sporu Karşıyaka'da daha güçlü ve erişilebilir hale getirmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

İlçenin 'spor kenti' kimliğini güçlendirecek çalışmalarıyla fark yaratan Karşıyaka Belediyesi, yarıyıl tatilinde Sportif Yetenek Ölçüm ve Spora Yönlendirme Merkezi çatısı altında 200 gence ölçüm yaptı. Yoğun okul döneminde merkeze gelemeyen öğrenciler, tatil süresince bilimsel testlerle yeteneklerini keşfetme fırsatı buldu. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal da Sportif Yetenek Ölçüm ve Spora Yönlendirme Merkezi'ni ziyaret etti. Merkezde testlere katılan çocuk ve gençlerle sohbet eden Başkan Ünsal, uygulanan ölçümleri izleyerek yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

16 başlıkta ölçüm yapılıyor

Merkezde 8-18 yaş çocuk ve gençlere yönelik dayanıklılık, çeviklik, kuvvet, koordinasyon ve reaksiyon hızı gibi alanları kapsayan gibi alanları kapsayan 16 farklı başlıkta ölçümler gerçekleştirildi. Uzman antrenörler eşliğinde yapılan testlerin ardından katılımcılar, fiziksel özellikleri ve performans verileri doğrultusunda kendileri için en uygun spor branşlarına yönlendirildi. Randevu sistemiyle hizmet veren merkezde, başvurular internet sitesi üzerinden alınıyor; başvuru sonrası antrenörler tarafından program hazırlanarak ailelere en uygun gün ve saat bilgisi paylaşılıyor. Sportif Yetenek Ölçüm ve Spora Yönlendirme Merkezi'nden yararlanmak isteyen vatandaşlar, www.karsiyaka.bel.tr adresinden başvuru yapabiliyor. Detaylı bilgi almak için 0549 260 02 23 numaralı telefondan merkeze ulaşılabiliyor.

"Spora bilinçli bir başlangıç"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin sporla erken yaşta tanışmasını sağlamak adına çeşitli kurslar ve aktiviteler düzenliyor; sporu özendirici çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Sportif Yetenek Ölçüm ve Spora Yönlendirme Merkezimizle, her çocuğun kendine en uygun branşa yönelmesini sağlayacak güçlü bir altyapı sunuyoruz. Burada uygulanan testler sayesinde gençlerimiz hem kendilerini tanıyor hem de spora bilinçli bir başlangıç yapıyor. Karşıyaka'da spora erişimi her çocuk için eşit ve ulaşılabilir kılmayı öncelikli görüyoruz. Spor altyapımızı güçlendiren, gençlerimizi destekleyen çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.