Karşıyaka Belediyesi'nden Türkiye'de Bir İlk: Pump Track Gece Yarışı - Son Dakika
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Karşıyaka Belediyesi'nden Türkiye'de Bir İlk: Pump Track Gece Yarışı

14.06.2026 11:51  Güncelleme: 13:34
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Karşıyaka Belediyesi, Türkiye'de ilk kez gece düzenlenen pump track bisiklet yarışına ev sahipliği yaptı. 83 sporcunun katıldığı yarışta dereceye girenlere ödüller verildi.

(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi, Türkiye'de gece düzenlenen ilk pump track bisiklet yarışına ev sahipliği yaptı. Zeynep Aslan Pump Track Bisiklet Parkuru'nda gerçekleştirilen organizasyonda, üç farklı kategoride toplam 83 sporcu pedal çevirdi.

Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Slices of The World Pizza, Bike 35, İzmir Bisiklet ve Redbull'un katkılarıyla Türkiye'nin ilk pump track gece yarışı düzenlendi. Organizasyona Zeynep Aslan Pump Track Bisiklet Parkuru ev sahipliği yaptı.

83 SPORCU, YETENEĞİNİ SERGİLEDİ

Pump track bisiklet yarışında kadın, genç erkek ve yıldız erkek olmak üzere üç kategoride toplam 83 sporcu yeteneklerini sergiledi. Katılımcıların centilmence yarıştığı etkinliğin bitiminde kupa töreni gerçekleştirildi, dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi. Yarışma sonucunda kategorilerinde dereceye giren isimlere sırasıyla 3 bin 500, 2 bin 500 ve bin 500 TL değerinde hediye çekleri verildi. Geceye damgasını vuran performansıyla parkurun en hızlısı olan katılımcıya ve genel klasman birincisi olan sporcuya ise özel olarak bisiklet kadrosu hediye edildi.

Dereceye girenler dışında tüm katılımcıların parkur süreleri ve sıralamaları ise Karşıyaka Belediyesi internet sitesinden duyurulacak.

"SPORUN VE SPORCUNUN KENTİ"

Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Sporun ve sporcunun kenti Karşıyaka'da bir ilke daha imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Adrenalin, spor ve heyecanı buluşturan bisiklet yarışmamıza enerjisiyle renk katan tüm sporcularımıza ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Gençlerimizin spora olan tutkusunu desteklemek, kentimizin spor altyapısını güçlendirmek için çalışıyoruz. Karşıyakamızın spor kenti kimliğini ileri taşımak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karşıyaka Belediyesi'nden Türkiye'de Bir İlk: Pump Track Gece Yarışı - Son Dakika

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