Karşıyaka İşçileri Yürüyüşte
16.02.2026 15:14
İzmir'de Kent A.Ş. işçileri maaşlarını alamadıkları için yürüyüş yaptı ve destek istedi.

İZMİR'de Karşıyaka Belediyesi iştiraki Kent A.Ş.'de çalışan işçiler, maaşlarını ve toplu sözleşmeden doğan farklarını alamadıkları gerekçesiyle yürüyüş yapıp, halktan destek istedi.

Karşıyaka Belediyesi iştiraki Kent A.Ş.'de çalışan işçiler, maaşlarını ve toplu sözleşmeden doğan farklarını alamadıkları gerekçesiyle yürüyüş yapıp, halka seslendi. Karşıyaka Çarşısı'nda halka bildiri dağıtan işçiler adına halka seslenen DİSK/Genel-İş İzmir 10 No'lu Şube Başkanı Ferit Akdoğan, "Temmuz ayından bu yana 7 aylık maaşlarımız henüz ödenmedi. 2 yıl önceki TİS farklarımızı da alamadık. Haftalık 5-6 bin TL harçlık yatırılarak, biz emekçilerin hayatta kalması bekleniyor" dedi.

'YANIMIZDA OLUN, SESİMİZE SES KATIN'

Çocuğuna harçlık veremeyen çalışanlar olduğunu belirten Akdoğan, "Evinde huzur kalmayan, boşanma noktasına gelen eşler; icralık olan, tefeciye düşen emekçiler; gündüz belediyede çalışıp gece ek iş yapmak zorunda kalan insanlar var. Zam değil, sadaka değil. Hakkımızı istiyoruz. Tüm bu olumsuzluklara rağmen Karşıyaka Belediyesi Kent AŞ emekçileri olarak siz değerli Karşıyaka halkına hizmet etmeye devam ediyoruz. Yanımızda olun, sesimize ses katın" diye konuştu.

Kaynak: DHA

