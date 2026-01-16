Kartal'da Topselvi Mahallesi'nde Kentsel Dönüşüm İçin İlk Kepçe Vuruldu

(İSTANBUL)- Kartal Belediyesi, Topselvi Mahallesi'nde uzun süredir çözüm bekleyen yapı sorununa yönelik kentsel dönüşüm çalışmasını başlattı. Bu kapsamda Perlit Sokak'ta, depreme dayanıksız olduğu tespit edilen 11 parsel üzerindeki 38 daire için ilk kepçe vuruldu.

Kartal Belediyesi, uzun yıllardır çözüm bekleyen Topselvi Mahallesi'ndeki yapı sorunu için çalışmalara başladı. Perlit Sokak'ta, depreme dayanıksız olduğu tespit edilen 38 daire 11 parsel üzerinde yerini alacak güvenli konutlar için ilk kepçe vuruldu. Kentsel dönüşüm kapsamında düzenlenen yıkım törenine Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, belediye başkan yardımcıları ve mahalle sakinleri katıldı.

"Kentsel dönüşüm sadece beton blokların yenilenmesi demek değil"

Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal'ın depreme dayanıklı bir kent olması için canla başla çalıştıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Topselvi Mahallemizde yıllardır biriken, çözümü imkansız gibi görülen o kronik ve yorucu sorunları, ortak akıl ve sarsılmaz bir iradeyle geride bırakıyoruz. Bizim için kentsel dönüşüm demek, sadece beton blokların yenilenmesi demek değil. Kentsel dönüşüm, bir annemizin gece yatağına başını koyduğunda hissettiği o eşsiz güven duygusudur, bir çocuğumuzun modern parklarda özgürce ve neşeyle koşturabilmesidir. Kartal'ı depreme karşı dirençli, estetik ve yaşanabilir bir kent haline getirmek için mesai arkadaşlarımızla birlikte gece gündüz, canla başla çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana, 'yerinde dönüşüm' ve 'gönüllü dönüşüm' ilkelerimizden asla taviz vermedik. Bugün burada 38 dairemizin dönüşümü için vurduğumuz her kepçe darbesi, aslında eskimiş, yorgun ve riskli bir geçmişe veda; sağlam, ferah ve estetik bir geleceğe ise 'merhaba' demektir. Komşularımız bu süreçte çok beklediniz, çok emek verdiniz. Ancak bugün sergilediğimiz bu kararlı duruş, tüm yerel yönetimlere ışık tutacak niteliktedir. Biz, Kartallı komşularımızın hayat standartlarını en üst seviyeye çıkarmak için titizlikle hazırlanmış, yenilikçi ve insan odaklı projeler üretmeye devam edeceğiz. Kimsenin hakkını yemeden, kimseyi mağdur etmeden, şeffaf ve adil bir yönetim anlayışıyla bu devasa dönüşüm hamlesini ilçemizin her sokağına yayacağız."