Kartal Belediyesi Aşevleri Sahur ve İftarlar İçin Her Gün Erken Saatlerde Açılıyor

20.02.2026 15:40  Güncelleme: 16:22
Kartal Belediyesi, Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahipleri için hazırladığı sahur ve iftar yemeklerini hijyen kurallarına uygun şekilde paketleyerek dağıtıyor. Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, bu yardımların dayanışma ruhunu güçlendirdiğini vurguladı.

(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi, Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahipleri ve vatandaşlar için aşevinde sahur ve iftar yemeklerini hazırlıyor. Esentepe Mahallesi'ndeki Kartal Belediyesi Neriman-Sami Türkdoğan Aşevi ve Gıda Bankası'nda üretilen yemekler hijyen kurallarına uygun şekilde porsiyonlanıp vakumlanarak paketleniyor ve ihtiyaç noktalarına ulaştırılıyor.

Kartal Belediyesi tarafından her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayı boyunca sahur ve iftar yemekleri hazırlanıyor. Esentepe Mahallesi'nde bulunan Kartal Belediyesi Neriman-Sami Türkdoğan Aşevi ve Gıda Bankası'nda hazırlanan yemeklerin üretimi, paketlenmesi ve dağıtımı sürdürülüyor. Aşevi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda sahur ve iftar için hazırlanan yemekler; hijyen kurallarına uygun şekilde üretiliyor, porsiyonlanıyor, vakumlanarak paketleniyor ve ihtiyaç noktalarına ulaştırılıyor.

Yemekler farklı noktalarda vatandaşlara ulaştırılıyor

Kartal Koşuyolu Kalp Hastanesi'nin otoparkında kurulan sahur ve iftar çadırında, Yalı Yunus Topselvi Kültür Merkezi Taziye Evi'nde, Ekolojik Çadır'da ve ilçe genelinde kurulan sokak iftarlarında vatandaşlara ulaştırılan yemeklerin, Ramazan ayı boyunca paylaşma ve dayanışma ruhunu güçlendirdiği belirtildi. Ayrıca metro ve marmaray istasyonlarında iftariyelik dağıtımı da yapılıyor.

"Aşevinde hazırlanan yemeklerimizi komşularımızla aynı sofrada paylaşıyoruz"

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışmanın temeli olduğuna vurgu yaparak şunları söyledi:

"Ramazan ayının gelmesiyle birlikte ilçe genelinde sahur ve iftar yemeklerimiz için aşevimiz günün erken saatlerinden itibaren çalışmalarına başlıyor. Belediyemizin aşevinde hazırlanan sahur ve iftar yemeklerimiz ihtiyaç sahipleri ve komşularımız için her gün hazırlanıyor, paketlenip servis ediliyor. Aşevinde özenle yapılan yemeklerimizi komşularımızla paylaşıyoruz. Ramazan ayının dayanışmanın temeli olduğunu bir kez daha aynı sofralarda buluşarak paylaşıyoruz. Ayrıca her gün Koşuyolu Kalp Hastanesi'nin otoparkında sahur ve iftar yemeği verilirken, Yalı Yunus Topselvi Taziye Evi'nde de her gün iftar yemeği veriliyor. İftara yetişemeyen komşularımız için de mobil ikram araçlarımız ile iftariyelik dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Ramazan ayının bu manevi atmosferini tüm komşularımızla dayanışma için yaşıyoruz."

Yüksel, sahur ve iftar yemek dağıtımlarının Ramazan boyunca devam edeceğini belirtti.

Kaynak: ANKA

