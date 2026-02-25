Kartal Belediyesi'nden Ramazanda Paylaşma ve Dayanışma Ruhunu İlçe Geneline Taşıyor - Son Dakika
Kartal Belediyesi'nden Ramazanda Paylaşma ve Dayanışma Ruhunu İlçe Geneline Taşıyor

25.02.2026 12:01  Güncelleme: 13:14
Kartal Belediyesi, ramazan ayı boyunca ilçede iftar ve sahur sofraları kurarak paylaşma ve dayanışma ruhunu güçlendiriyor. Özel iftar yemekleri, spor kulüpleri ve derneklerle birlikte düzenleniyor.

(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi, ramazan ayı boyunca ilçede kurduğu iftar ve sahur sofralarıyla paylaşma ve dayanışma ruhunu ilçe geneline taşırken, Organik Etkinlik Çadırı'nda Kartal Amatör Spor Kulüpleri Birliği, spor kulüpleri, dernekler, Kültür Kardeşliği Platformu ve esnaf odaları için özel iftar yemekleri düzenledi.

Kartal Belediyesi, ramazan boyunca ilçede kurduğu iftar ve sahur sofralarıyla paylaşma ve dayanışma ruhunu Kartallılara taşımaya devam ediyor. İlçenin farklı noktalarındaki sabit iftar ve sahur noktalarında vatandaşlar için programlar düzenlenirken, Organik Etkinlik Çadırı'nda Kartal Amatör Spor Kulüpleri Birliği, çeşitli spor kulüpleri, dernekler, Kültür Kardeşliği Platformu ve esnaf odaları için de özel iftar yemekleri veriliyor.

Programlar boyunca, her yaştan sporcular, kulüp yöneticileri, Kültür Kardeşliği Platformu üyeleri, dernek temsilcileri, esnaf odaları üyeleri ve vatandaşlar bir araya geldi.

Belediye Başkanı Yüksel katılımcılarla sohbet etti

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de iftar programlarına katılarak yurttaşlarla sohbet etti. Yüksel, sporcular ve yöneticilerle hatıra fotoğrafları çektirdi ve ramazanın manevi atmosferini katılımcılarla birlikte yaşadı.

Okunan ezan ile birlikte tüm katılımcılar, dualarını ederek Kartal Belediyesi Aşevi'nde özenle hazırlanan yemeklerle oruçlarını açtı.

"Bu sofralar dayanışmanın ve birliğin somut göstergesidir"

Yüksel, iftar programının ardından yaptığı konuşmada, "Ramazan paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en yoğun şekilde yaşandığı özel bir zaman. Sizlerle aynı sofrada buluşmak, gönül bağlarımızı güçlendirmek bizim için büyük önem taşıyor. Spor kulüplerimizden esnaf odalarımıza, derneklerimizden vatandaşlarımıza kadar toplumun her kesimiyle bir araya gelmek bu ruhu pekiştiriyor. Bu sofralar yalnızca yemek paylaşımı değil, aynı zamanda dayanışmanın ve birliğin somut göstergesidir. Kartal Belediyesi olarak hemşehrilerimizin yanında olmaya, birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirmeye devam edeceğiz."

Programlar boyunca katılımcıların organizasyonlardan duydukları memnuniyeti ifade ederek Başkan Yüksel ve emeği geçen herkese teşekkür ettiği kaydedildi.

Kartal Belediyesi'nin sabit iftar ve sahur noktalarında ve Organik Etkinlik Çadırı'ndaki özel programlarına ramazan boyunca devam edeceği belirtildi.

Kaynak: ANKA

