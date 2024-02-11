KARTAL'da İBB'ye ait lojman inşaatında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü - Son Dakika
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KARTAL'da İBB'ye ait lojman inşaatında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

KARTAL\'da İBB\'ye ait lojman inşaatında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

KARTAL'da İBB'ye ait lojman inşaatının bahçesinde bulunan işçilerin kaldığı konteynerda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

11.02.2024 21:12  Güncelleme: 21:14
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KARTAL'da İBB'ye ait lojman inşaatının bahçesinde işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangında ölen yada yaralanan olmadı.

Yangın saat 17.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Soğanlık Mahallesi, Menderes Sokak üzerinde İBB'ye ait lojman inşaatının bahçesinde bulunan işçilerin kaldığı konteynerda çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Konteynerden yükselen duman ve alevler D-100 Karayolunda ilerleyen sürücüler tarafından görüntülendi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Mahalle sakin Metin Elbasan, "Neler yaşandığını fark etmedik bile biz. Baktık dumanlar çıkıyor. Geldik, işçilerin kaldığı konteyner herhalde. Söndürdüler, yaralı yok bildiğim kadarıyla" dedi.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: KARTAL'da İBB'ye ait lojman inşaatında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü - Son Dakika
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