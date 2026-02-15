Kartal'da Kaza: 2 Ağır Yaralı - Son Dakika
Kartal'da Kaza: 2 Ağır Yaralı

15.02.2026 06:50
İstanbul Kartal'da park halindeki araçlara çarpan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı.

İstanbul'un Kartal ilçesinde park halindeki araçlara çarparak devrilen otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı.

Kordonboyu Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda R.P. idaresindeki 34 SA 6195 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki 3 araca çarparak devrildi.

İhbar üzerine belirtilen adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü R.P. ve araçtaki K.K, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bir süre trafiğe kapatılan bulvar, otomobilin ve diğer araçların çekilmesinin ardından yeniden açıldı.

Kaynak: AA

Güncel Kartal'da Kaza: 2 Ağır Yaralı

07:04
SON DAKİKA: Kartal'da Kaza: 2 Ağır Yaralı - Son Dakika
