Kartal'da Kaza: 2 Ağır Yaralı

İstanbul'un Kartal ilçesinde park halindeki araçlara çarparak devrilen otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı.

Kordonboyu Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda R.P. idaresindeki 34 SA 6195 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki 3 araca çarparak devrildi.

İhbar üzerine belirtilen adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü R.P. ve araçtaki K.K, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bir süre trafiğe kapatılan bulvar, otomobilin ve diğer araçların çekilmesinin ardından yeniden açıldı.