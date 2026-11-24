Kartal Belediyesi yetkililerinin, kentsel dönüşüm kapsamında riskli binalara ilişkin hazırlanan ölçüm raporlarında usulsüzlük yaparak maddi menfaat sağladıkları iddiasıyla başlatılan soruşturmada 10 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında, 8 riskli binanın toplam inşaat alanının 400 ile 1000 metrekare arasında fazla gösterildiği tespit edilirken, şüphelilerin MASAK hesap hareketleri ve HTS baz kayıtları da incelendi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Kartal ilçesindeki riskli binaların kentsel dönüşüm süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma dosyasında, riskli binalara ilişkin hazırlanan Riskli Bina Tespit Raporu İnceleme Formlarında (YKN) bilgileri bulunan binaların yapı alanı ölçümlerinin, ölçüm yapan firmalar tarafından bağımsız bölüm sayısının ve metrekarelerinin artırılması amacıyla olduğundan yüksek gösterilerek Kartal Belediyesi'ne iletildiği iddia edildi. Belediye yetkililerinin ise söz konusu binalara bizzat giderek gerekli ölçümleri yapmadan, firmalar tarafından hazırlanan ölçümleri onayladıkları ve bu yolla binaların alanlarının yüksek gösterilerek maddi menfaat temin edildiği öne sürüldü.

8 RİSKLİ BİNADA USULSÜZLÜK TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, bu aşamada tespiti yapılan 8 riskli binanın toplam inşaat alanının 400 ile bin metrekare arasında fazla gösterildiği belirlendi. Riskli Bina Tespit Raporu İnceleme Formlarının (YKN) düzenlenmesinde sorumlulukları bulunduğu değerlendirilen 10 şüpheli tespit edildi. Şüphelilere ait MASAK hesap hareketleri ve HTS baz kayıtlarının incelenmesi sonucunda, formlarda belirtilen kontrol tarihlerinde Kartal Belediyesi yetkililerinin ilgili adreslerde bulunmadıklarına ilişkin tespitler yapıldı. Ayrıca şüphelilerin hesaplarında yüksek miktarda işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Elde edilen tespitler doğrultusunda bugün şüphelilere yönelik eş zamanlı arama, el koyma ve gözaltı işlemi gerçekleştirildi. Operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyale el konuldu. Soruşturmanın 'Resmi Belgede Sahtecilik', 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Üye Olma' ve 'Rüşvet' suçlarından sürdürüldüğü bildirildi.

Operasyonda, İlkin Güneş Eraslan Baybora, Ayşe Göksu, Seda Civaoğlu, Abdurrahman Karatay Özbulut, Ulaş Acar, Hidayet Akçay, Osman Ali Korkmaz, Abdurrahim Ekşi, Emre Saran, Selahattin Hacıalioğlu gözaltına alındı.