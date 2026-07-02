Kartal'da Otomobil Alev Aldı

Kartal'da seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Cevizli Mahallesi Çanakkale Caddesi'nde seyir halindeki bir otomobilde henüz belirlenemeyen yangın çıktı.
Durumu fark eden sürücü otomobili yol kenarında durdurarak araçtan indi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Zabıta ekipleri ile çevredeki vatandaşlar yangına suyla müdahale etmeye çalıştı.
Bölgeye gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yangın nedeniyle caddede bir süre trafik yoğunluğu oluştu.
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