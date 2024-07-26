Kartal'da Zincirleme Trafik Kazası: Yoğunluk Oluştu

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Kartal'da, 3 otomobil ile kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle D-100 kara yolunda yoğunluk meydana geldi.

D-100 kara yolu Tuzla istikametinde 3 otomobil ile kamyonetin çarpıştığı zincirleme trafik kazasının ardından polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yolun iki şeridinin trafiğe kapatılması nedeniyle yoğunluk oluştu.

Sağlık ekipleri kazada hafif yaralanan kişiye ambulansta müdahale etti.

Trafik akışı, kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.