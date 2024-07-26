Kartal'da Zincirleme Trafik Kazası: Yoğunluk Oluştu - Son Dakika
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Kartal'da Zincirleme Trafik Kazası: Yoğunluk Oluştu

Kartal'da meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle D-100 kara yolunda yoğunluk yaşandı. 3 otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada hafif yaralanan bir kişiye sağlık ekipleri müdahale etti. Trafik akışı, kaza yapan araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

26.07.2024 14:49
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Kartal'da, 3 otomobil ile kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle D-100 kara yolunda yoğunluk meydana geldi.

D-100 kara yolu Tuzla istikametinde 3 otomobil ile kamyonetin çarpıştığı zincirleme trafik kazasının ardından polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yolun iki şeridinin trafiğe kapatılması nedeniyle yoğunluk oluştu.

Sağlık ekipleri kazada hafif yaralanan kişiye ambulansta müdahale etti.

Trafik akışı, kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: AA

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