Kartepe'de Kar Yağışı Başladı

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Kartepe'de kar yağışı etkili oldu

KOCAELİ - Yapılan uyarıların ardından beklenen kar yağışı Kartepe'de başladı.

Öğle saatlerinde etkili olan kar yağışı sebebiyle asfalt beyaza büründü. Kar yağışının akşam saatlerinde yoğunlaşması bekleniyor. Zirvede zaman zaman siste etkili oluyor. Yetkililer, kış şartlarına uygun olmayan lastiklerle Kartepe'ye çıkılmaması hususunda uyarılarda bulunuyor.