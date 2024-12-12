Kartepe'de Kar Yağışı Başladı

Kartepe'de kar yağışı etkili oldu
KOCAELİ - Yapılan uyarıların ardından beklenen kar yağışı Kartepe'de başladı.
Öğle saatlerinde etkili olan kar yağışı sebebiyle asfalt beyaza büründü. Kar yağışının akşam saatlerinde yoğunlaşması bekleniyor. Zirvede zaman zaman siste etkili oluyor. Yetkililer, kış şartlarına uygun olmayan lastiklerle Kartepe'ye çıkılmaması hususunda uyarılarda bulunuyor.
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