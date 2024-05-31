Kartepe'de minibüs ile cip çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika
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Kartepe'de minibüs ile cip çarpıştı: 7 yaralı

Kartepe\'de minibüs ile cip çarpıştı: 7 yaralı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında minibüs ile cip çarpıştı. Kazada yaralanan 7 kişi tedavi altına alındı. Olayın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve ulaşım normale döndü.

31.05.2024 10:33
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde işçileri taşıyan minibüs ile cipin çarpışması sonucu yaralanan 7 kişi tedaviye alındı.

H.D'nin kullandığı 41 P 0515 plakalı minibüs ile İ.K. idaresindeki 34 HA 0448 plakalı cip, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Selimiye Caddesi'nde çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan cip sürücüsü ile 6 işçi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bölgede kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kartepe'de minibüs ile cip çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika

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