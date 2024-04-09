Kartepe\'de otomobil ile ATV çarpışması: 2 yaralı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Tokat'ta belediyeleri ziyaret etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, CHP'nin kazandığı Tokat'ın Almus ilçesine bağlı belde belediyelerini ziyaret etti. Karabat, 'Türkiye'deki zenginlik, hep birilerini daha fazla zengin etmek için kullanıldı. Şimdi ise bu zenginliği adil ve eşit dağıtma zamanı. Sosyal adaleti sağlama zamanı' dedi.