Kartepe'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Kartepe'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kartepe\'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında yapılan operasyonda, M.N.U, K.T. ve A.U. isimli 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, 153,55 gram sentetik uyuşturucu, 0,45 gram esrar ve 92 uyuşturucu hap ele geçirildi. A.U. isimli şüpheli, çeşitli suçlardan arandığı için ayrıca gözaltına alındı.

28.02.2024 09:35
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde üzerlerinde uyuşturucu bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında şüphelendikleri M.N.U, K.T. ve A.U'yu durdurdu.

Zanlıların üzerinde yapılan aramada, 153,55 gram sentetik uyuşturucu, 0,45 gram esrar ve 92 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ekipler, çeşitli suçlardan arandığı öğrenilen A.U. ile diğer şüphelileri gözaltına aldı.

Kaynak: AA

Kocaeli, Güvenlik, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kartepe'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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