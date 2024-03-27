Kocaeli'nin Kartepe ilçesinden geçen Kule Deresi'nde yaşanan renk değişimine ilişkin inceleme başlatıldı.
Dumlupınar Mahallesi'nde derenin siyah renkte akmaya başladığını görenler, durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, derede incelemede bulundu.
Ekipler, incelenmek üzere sudan numune aldı.
Son Dakika › Güncel › Kartepe'deki Kule Deresi'nde Renk Değişimi İncelemesi Başlatıldı - Son Dakika
CHP Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Molu, seçim çalışmaları kapsamında Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) fabrikalara ziyarette bulundu. Molu, OSB'de ziyaret ettiği işletmelerde işçilerle buluştu ve ekonomik krizin üretim üssü sanayileri olumsuz etkilediğini belirtti. Molu, 1 Nisan'dan itibaren halkın bambaşka bir Türkiye ile tanışacağını ve iktidar partisinin birçok yerel yönetimi kaybedeceğini ileri sürdü.
Çorum İl Emniyet Müdürlüğü'nün asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaları kapsamında yapılan şok uygulamalar ve şüphe üzerine yapılan çalışmalar sonucunda, 6 ruhsatsız tabanca, 4 tüfek, 4 kuru sıkı tabanca, 7 kesici ve delici alet, 116 adet fişek, 54 adet sentetik ecza maddesi, 1,1 gram metamfetamin maddesi, 51 gram esrar, 1,86 gram bonzai maddesi, 5 adet uyuşturucu kullanım aparatı ve 1 adet telsiz ele geçirildi. Ayrıca, yapılan denetimlerde 6 sürücüye 59 bin 911 TL idari para cezası uygulandı.
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Beijing'de ABD'li ticari, stratejik ve akademik toplulukların temsilcileriyle bir araya geldi.
Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde zarar gören Hatay Havalimanı, 29 Mart tarihi itibarıyla çift yönlü uçuşlara açılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da havalimanında incelemelerde bulundu. Havalimanı, zemin taşıma gücünün artırılması ve yeni yapılarla güçlendirilmesiyle 2026 yılında tamamlanması hedeflenen çalışmalarla daha da güçlendirilecek.
Antalya'da yapılan operasyonlarda 1000 adet sentetik ecza ile çeşitli türlerde narkotik madde ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan yakalanan 14 şahıstan 10'u tutuklandı.
Ardahan-Göle karayolu üzerinde gerçekleştirilen yol emniyet ve kontrol devriyesinde durdurulan bir minibüste yapılan aramada, 27,4 gram metamfetamin, 0,85 gram reçine esrar ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye görevi sırasında iki şahsın bir motosikleti çaldığını fark etti. Şahısların çelişkili ifadeleri üzerine motosikletin sahibi arandı ve çalındığını beyan etti. Şahıslar gözaltına alındı ve gerekli yasal işlemler başlatıldı. Motosiklet sahibine teslim edildi.
73 Selamet Kuşağı Akıncıları Grubu Genel Koordinatörü Ahmet Tanrıverdi, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde düzenlenen basın toplantısında, partiler arasında gerçekleşmeyen ittifakın milli ve manevi değerlere bağlı olan taban tarafından oluşturulacağını belirtti. Tanrıverdi, AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasında ittifak sağlanamamasının CHP-DEM ittifakını sevindirdiğini ve umutlandırdığını ifade etti.
Artvin'de tünel içinde aydınlatma çalışması yapan işçilerin bulunduğu 'manlift' adı verilen asansöre yolcu minibüsü çarptı. Kazada 7 kişi yaralandı. Kaza Yusufeli-İspir karayolu 5. kilometresinde meydana geldi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Türkiye Down Futsal Milli Takımı'nın başarısını kutlayarak, sporun her alanında ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarılar elde eden Kocasinan Spor Kulübü'nü vurguladı. Özel çocukların başaramayacağı hiçbir şeyin olmadığını belirten Çolakbayrakdar, takımın gelecek yıl dünya şampiyonasında da başarılı olmasını diledi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Nakliyeciler Sitesi'ni ziyaret ederek, bölgede bulunan esnafla bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, uluslararası ve ulusal nakliyecilerin çağdaş, modern bir ortamda hizmet vereceği, şehrin batı tarafında kuzey çevre yolu üzerinde yer alacak 'Lojistik Merkezi' projesi hakkında esnafa bilgiler verdi.
CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Veli Ağbaba, Malatya ittifakının adayı olduğunu ifade ederek, farklı siyasi görüşlere sahip insanların bir araya geldiği bu ittifaktan gurur duyduğunu söyledi.
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