Antalya'nın Kaş ilçesinde otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Ercan Ü.'nün kullandığı 52 AEF 686 plakalı otomobil ile Rıdvan T. yönetimindeki 34 KJJ 539 plakalı kamyonet, Ağullu Mahallesi D-400 kara yolunda çarpıştı.
Kazada sürücülerden Rıdvan T. ile kamyonette bulunan Ahmet Hakan K. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kaş'ta Otomobil-Kamyonet Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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