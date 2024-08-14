Kaş\'ta Yaban Domuzları Yiyecek Aradı

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ANTALYA'nın Kaş ilçesinde kent merkezine inen yaban domuzları yiyecek aradı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

?Kaş ilçesine bağlı Gökseki Mahallesi'ne yaban domuzlu sürücü indi. Bölgeye gelen tatilciler tarafından kaydedilen cep telefonu görüntülerinde, yaban domuzlarının çöp konteynerlerini karıştırdığı, çöpleri parçaladığı ve yemek aradığı görüldü. Bu sırada cadde ve sokaklarda kimsenin olmadığı görüldü. Yaban domuzu sürüsü bir süre sonra ağaçlıklı bölgeye yönelerek gözden kayboldu.