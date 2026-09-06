KASİAD Başkanı Aslan ve ekibi Taşköprü Belediyesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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KASİAD Başkanı Aslan ve ekibi Taşköprü Belediyesi'ni ziyaret etti

KASİAD Başkanı Aslan ve ekibi Taşköprü Belediyesi\'ni ziyaret etti
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Kastamonu Sanayici ve İş Adamları Derneği (KASİAD) Başkanı Ayhan Aslan ve yönetim kurulu üyeleri, Taşköprü Belediyesi'ni ziyaret etti. Belediye Başkan Vekili Emin Dana tarafından karşılanan heyete teşekkür edilirken, Aslan Taşköprü'ye destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

Kastamonu Sanayici ve İş Adamları Derneği (KASİAD) Başkanı Ayhan Aslan ve beraberindeki Yönetim Kurulu üyeleri, Taşköprü Belediyesini ziyaret etti.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan'ın annesinin rahatsızlığı nedeniyle bulunamadığı programda Belediye Başkan Vekili Emin Dana tarafından karşılanan KASİAD heyetine ziyaretlerinden dolayı teşekkür edildi.

KASİAD Başkanı Aslan, Taşköprü'nün Kastamonu ekonomisi ve turizmine katkısının farkında olduklarını belirterek KASİAD olarak Kastamonu'nun tüm ilçelerinde olduğu gibi Taşköprü içinde ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Kaynak: AA

Karadeniz Sanayici Ve İşadamları Derneği, Ayhan Aslan, Kastamonu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KASİAD Başkanı Aslan ve ekibi Taşköprü Belediyesi'ni ziyaret etti - Son Dakika

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