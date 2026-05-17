Kasımpaşa son haftada Galatasaray'ı devirdi, ligde kaldı

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Kasımpaşa, sahasında Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederek Süper Lig'de kaldı.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü Adrian Benedyczak kaydetti. Bu sonucun ardından Kasımpaşa, ligde kalmayı garantiledi.
