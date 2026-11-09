KASKİ'ye Mavi Su Verimliliği Belgesi verildi, Başkan Büyükkılıç kazanım dedi - Son Dakika
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KASKİ'ye Mavi Su Verimliliği Belgesi verildi, Başkan Büyükkılıç kazanım dedi

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KASKİ, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından Mavi Su Verimliliği Belgesi ile belgelendirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bunun su kaynaklarını korumada önemli kazanım olduğunu belirterek tasarrufu esas alan projelerin süreceğini kaydetti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ), Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından verilen "Mavi Su Verimliliği Belgesi"ni almaya hak kazandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, açıklamasında, su kaynaklarının korunmasının gelecek nesillere karşı önemli bir sorumluluk olduğunu belirtti.

Suyun verimli kullanılması konusunda yürütülen çalışmaların önemli olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Su, hayatın kaynağı ve en kıymetli doğal kaynaklarımızdan biridir. Bu bilinçle su kaynaklarımızı korumak, suyun her damlasını verimli kullanmak ve gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. KASKİ'mizin Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından 'Mavi Su Verimliliği Belgesi' ile belgelendirilmesi, bu alandaki çalışmalarımız açısından önemli bir kazanımdır. Sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla hem şehrimizin ihtiyaçlarını karşılamayı hem de doğal kaynaklarımızı korumayı hedefliyoruz. Kayseri'miz için çevreye duyarlı, tasarrufu esas alan ve geleceği gözeten projeler üretmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA
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