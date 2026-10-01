Kastamonu Bozkurt\'ta foseptik çukuruna düşen 2 köpek ekip çalışmasıyla kurtarıldı

Kastamonu Bozkurt'ta foseptik çukuruna düşen 2 köpek ekip çalışmasıyla kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu Bozkurt'ta Ortasökü köyü yakınlarındaki kullanılmayan foseptik çukuruna düşen 2 köpek, belediye, İl Özel İdaresi ve jandarma ekiplerince kurtarıldı. Ekiplerin müdahalesiyle çukurdan çıkarılan köpekler yaşam alanlarına bırakıldı.
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde foseptik çukuruna düşen 2 köpek kurtarıldı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan vatandaşlar, Ortasökü köyü yakınlarında kullanılmayan fosseptik çukuruna 2 köpeğin düştüğü yönünde ihbarda bulundu.
Bunun üzerine Bozkurt Belediyesi, Kastamonu İl Özel İdaresi ve jandarma ekipleri bölgeye ulaştı.
Köpekler, ekiplerin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkartılarak yaşam alanlarına bırakıldı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?