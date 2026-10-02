Kastamonu Çatalzeytin'de su içen 3 karaca Hikmet Aydın'ın kamerasıyla kaydedildi

Kastamonu Çatalzeytin'de su içen 3 karaca Hikmet Aydın'ın kamerasıyla kaydedildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde Akçay Deresi'ne su içmeye inen 3 karaca, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Su içtikten sonra bir süre bölgede gezinen karacalar, ardından ormanın içine girerek gözden kayboldu; görüntüler Hikmet Aydın tarafından kaydedildi.
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde dere kenarına inen 3 karaca, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Akçay Deresi'ne su içmeye inen karacalar, su içtikten sonra bir süre bölgede gezindi.
Karacalar, daha sonra ormanın içerisine girerek gözden kayboldu.
Karacalar, bu sırada dere kenarında bulunan Hikmet Aydın tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: AA
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