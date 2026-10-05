Kastamonu Cide açıklarında teknede fenalaşan Mustafa Türcan hayatını kaybetti

KASTAMONU'nun Cide ilçesinde arkadaşının teknesiyle balık tutmak için denize açılan Mustafa Türcan (65), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Cide ilçesine bağlı Gideros koyu açıklarından meydana geldi. Arkadaşının balıkçı teknesiyle balık tutmak için denize açılan Mustafa Türcan, Cide Limanı'na dönüş sırasında teknede fenalaştı. İhbar üzerine tekneye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik ekipleri, tekneden Mustafa Türcan'ı alıp, Cide Limanı'na götürdü. Limanda bekleyen sağlık ekipleri Türcan'a ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ardından Cide Devlet Hastanesine kaldırılan Türcan, doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Türcan'ın cenazesi Cide Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.