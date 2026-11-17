Kastamonu'nun Cide ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Recep Hafif yönetimindeki 16 SSH 21 plakalı otomobil, Köseli köyü yakınlarında kontrolden çıkarak yaklaşık 50 metre şarampole devrildi.

Yaralanan sürücü çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkartıldı.

Ambulansla Cide Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hafif, burada yapılan müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Hafif, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.