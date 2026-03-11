Kastamonu'da 14 Hükümlü Yakalandı

Kastamonu'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma yürüttü.
Çalışma kapsamında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 kişi yakalandı.
Hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
