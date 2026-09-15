Kastamonu'da 145 okul çevresinde 835 kişi denetlendi
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelindeki 145 okul çevresinde denetim gerçekleştirildi. Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesindeki çalışmada 835 şahıs, 191 iş yeri ile 67 park ve bahçe kontrol edildi.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ekiplerince okul çevrelerinde denetim gerçekleştirildi.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, çocukların ve gençlerin korunmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirildiği belirtildi.
Çalışmaların Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütüldüğü aktarılan açıklamada, il genelindeki 145 okul çevresinde 835 şahıs, 191 iş yeri ile 67 park ve bahçenin kontrol edildiği ifade edildi.
Açıklamada, ekiplerin denetimlerini yoğun şekilde sürdüreceği kaydedildi.
Kaynak: AA
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