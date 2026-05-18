Kastamonu'da 16. Yüzyıl Sikkeleri Sergilendi

18.05.2026 19:38
Kastamonu Arkeoloji Müzesi'nde, kazılarda bulunan 16. yüzyıl Osmanlı ve Avrupa sikkeleri sergilendi.

18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü etkinlikleri kapsamında Arkeoloji Müzesi'nde açılan sergide, Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde liman çevresinde yürütülen çalışmalarda ortaya çıkarılan sikkeler yer aldı.

Etkinlikler kapsamında Kastamonu Orhan Şaik Gökyay Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri için kil şekillendirme atölyesi düzenlendi.

Kastamonu Müze Müdürü Erol Kale, AA muhabirine, 18 Mayıs'ın dünya genelinde "Müzeler Günü" olarak kutlandığını söyledi.

Türkiye'de kutlamaların yalnızca bir günle sınırlı kalmadığını belirten Kale, hafta boyunca çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ifade etti.

Bu yıl etkinlikler kapsamında öğrencilerin müzede gördükleri eserleri kendi elleriyle şekillendirdiğini anlatan Kale, "Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Seyhan Yılmaz ve Prof. Dr. Müjde Gökbel hocamızla lise öğrencilerine yönelik kil şekillendirme etkinliği gerçekleştiriyoruz. Öğrenciler burada müzede gördükleri eserleri kendi elleriyle şekillendirerek yeniden yorumluyor." dedi.

Sikkelere ilişkin ise bunların 2012 yılında Çatalzeytin Belediyesi tarafından liman içinden çıkarılan kumlarda bulunduğunu söyleyen Kale, "Bir vatandaşımız kumu inşaatında kullanmak isterken eleme sırasında sikkelere rastlıyor. Durumu kolluk kuvvetlerine bildirmesi üzerine konu müdürlüğümüze intikal etti. Daha sonra bölgede yaklaşık 35 gün süren çalışma gerçekleştirdik. Bu çalışmalarda toplam 961 sikkeye ulaştık." diye konuştu.

Sikkelerin 16. yüzyıla tarihlendirildiğini belirten Kale, "Sikkeler arasında Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman, 2. Selim, 3. Murat dönemlerine ait Osmanlı sikkeleri ile Venedik ve Avrupa sikkeleri bulunuyor. 16. yüzyılda Karadeniz açıklarında batan bir ticaret gemisine ait kalıntıların zamanla kıyıya sürüklendiğini düşünüyoruz." dedi.

Kastamonu Orhan Şaik Gökyay Güzel Sanatlar Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni Turgay Özdinç de müzede Anadolu medeniyetleri ve Roma dönemine ait çok sayıda eser bulunduğunu dile getirerek, "Bu toprakları tanımamıza, kendimizi tanımamıza yardımcı olacak birçok eser var. Öğrencilerimizle müzeyi gezerek eserlerden hareketle ortak bir duygu yakalamak adına kil çalışmaları yaptık." diye konuştu.

11. sınıf öğrencisi Beyza Sipahi de müzede gördüğü eserden esinlenerek çalışma yaptığını belirterek, "Önce müzeyi gezdik, ardından beğendiğimiz eserleri kille tasvir etmeye çalıştık. Çok güzel ve eğlenceli bir workshop oldu." dedi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
