Kastamonu\'da 4 katlı binada çıkan yangında bir kişi yaralandı

Kastamonu'da 4 katlı binada çıkan ve itfaiye ekiplerince söndürülen yangında bir kişi yaralandı.
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan binanın son katında sobadan kaynaklı yangın çıktı.
Yangını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İtfaiye ekipleri evde bulunan Nihat Kartal'ı kurtarırken, yangını da söndürdü.
Dumandan etkilenen ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Kartal, 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yangın nedeniyle dairedeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.
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Hentbol HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Final maçları, 13-14 Nisan tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek. Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, maçlar THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanacak. Beykoz Belediyespor ile Beşiktaş Safi Çimento, Sakarya Büyükşehir ile Spor Toto yarı finalde karşılaşacak. Yarı final maçlarını kazanan takımlar, 14 Nisan'da HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası finalinde mücadele edecek.
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