Kastamonu'da Ahilik Haftası etkinliğinde plaketler sahiplerini buldu

Kastamonu'da Ahilik Haftası etkinliğinde plaketler sahiplerini bulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu'da Ahilik Haftası kapsamında Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen programda ilin ahisi, kalfası ve çırağı seçilenlere plaket verildi. Etkinlikte esnaflıkta 50. yılını dolduranlara plaket takdim edildi ve katılımcılara 800 yıllık gelenek olan ahi pilavı ikram edildi.
Kastamonu'da Ahilik Haftası kapsamında program düzenlendi.
Halk Eğitimi Merkezinde gerçekleştirilen programda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ahilik kültürünü konu alan gösteri sunuldu.
Protokol konuşmalarıyla devam eden programda ilin ahisi seçilen Cemil Menteş, ilin kalfası seçilen Berkay Karakaş, ilin çırağı seçilen Bilal Balcı ile esnaflıkta 50. yılını dolduran Hasan Alkurt ve Ahmet Pattabanoğlu'na plaketleri verildi.
Etkinlikte katılımcılara 800 yıllık gelenek olan "ahi pilavı" ikram edildi.
Programa AK Parti Kastamonu milletvekilleri Halil Uluay ve Fatma Serap Ekmekci, Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, Belediye Başkan Yardımcısı Eda Büyükdemirci Livan, esnaf meslek kuruluşları ile siyasi partilerin temsilcileri katıldı.
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